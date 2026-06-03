"Слепая зона" не освобождает от ответственности" - МВД о гибели детей под колесами грузовиков

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал резонансные ДТП с участием грузовых автомобилей, в результате которых в Шымкенте и Астане погибли несовершеннолетние, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Адилова, по каждому уголовному делу принимаются меры для оперативного проведения судебно-автотехнических экспертиз и завершения расследования в кратчайшие сроки.

"Водитель был задержан. Принимаются все меры оперативно провести судебно-автотехнические экспертизы и в кратчайшее время завершить расследование по каждому уголовному делу", – сообщил заместитель министра.

Он отметил, что в ходе досудебного производства дознаватели в обязательном порядке вносят представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.

Отвечая на вопрос о передвижении грузовых автомобилей в черте города, Адилов подчеркнул, что действующие правила дорожного движения четко регламентируют движение транспорта, в том числе грузового.

"Полностью запретить въезд и передвижение грузовых автомобилей в черте города невозможно. Грузовые машины выполняют большую работу в части строительства и улучшения инфраструктуры городов", – сказал он.

При этом спикер подчеркнул, что ссылка водителей на так называемую "слепую зону" не освобождает их от ответственности.

"В соответствии с правилами дорожного движения водитель несет полную ответственность. Он всегда должен быть начеку, быть внимательным и соблюдать правила дорожного движения. При строгом соблюдении ПДД никакие “слепые зоны” или иные субъективные обстоятельства не дают основания избежать уголовной ответственности", – заявил Санжар Адилов.

Также он сообщил, что на площадке Министерства юстиции работает межведомственная рабочая группа, которая рассматривает предложения по ревизии Уголовного кодекса.

"Очень много предложений поступает от общественников и граждан. Практически с марта текущего года рабочая группа работает в режиме 24/7", – отметил замминистра.

Таким образом, в МВД заявили, что расследование по фактам гибели детей в ДТП с участием грузовиков находится на контроле, а водители обязаны соблюдать правила дорожного движения независимо от дорожных условий и особенностей транспорта.