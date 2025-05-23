  • 23 Мая, 21:49
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Слезы серебра: казахстанский боксер расплакался после финала ЧА

Жасулан Бердалы уступил в финале, но получил любовь фанатов.

Сегодня, 17:19
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 17:19
Сегодня, 17:19
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Фото: Кадр видео

Жасулан Бердалы завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате Азии и U22, проходящем в Коломбо (Шри-Ланка). В финале весовой категории до 75 килограммов он уступил представителю Таджикистана Абубакру Гафурову со счётом 1:4, передаёт BAQ.KZ.

После боя спортсмен не смог сдержать эмоций — видео, на котором Бердалы плачет на ринге, распространилось в социальных сетях. Его тренер попытался утешить подопечного, поддержав его после непростой встречи.

Пользователи в комментариях выразили восхищение бойцом и его стремлением к победе:

"Этот парень ещё станет чемпионом!"
"Главное — не сдаваться. Красавчик!"
"Сегодня он, завтра ты. Всё будет хорошо".

Жасулан Бердалы уверенно прошёл весь турнирный путь до финала, демонстрируя высокий уровень подготовки и спортивного духа. Несмотря на поражение, его выступление стало одним из самых эмоциональных моментов турнира и вызвало волну поддержки со стороны казахстанских болельщиков.

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Ранее мы писали о том, что казахстанки завоевали 12 золотых медалей на молодежном чемпионате Азии.

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