Жасулан Бердалы завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате Азии и U22, проходящем в Коломбо (Шри-Ланка). В финале весовой категории до 75 килограммов он уступил представителю Таджикистана Абубакру Гафурову со счётом 1:4, передаёт BAQ.KZ.

После боя спортсмен не смог сдержать эмоций — видео, на котором Бердалы плачет на ринге, распространилось в социальных сетях. Его тренер попытался утешить подопечного, поддержав его после непростой встречи.

Пользователи в комментариях выразили восхищение бойцом и его стремлением к победе:

"Этот парень ещё станет чемпионом!"

"Главное — не сдаваться. Красавчик!"

"Сегодня он, завтра ты. Всё будет хорошо".

Жасулан Бердалы уверенно прошёл весь турнирный путь до финала, демонстрируя высокий уровень подготовки и спортивного духа. Несмотря на поражение, его выступление стало одним из самых эмоциональных моментов турнира и вызвало волну поддержки со стороны казахстанских болельщиков.

Ранее мы писали о том, что казахстанки завоевали 12 золотых медалей на молодежном чемпионате Азии.