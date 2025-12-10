В Актюбинской области 116 предпринимателей привлечены к административной ответственности за нарушение ценовых норм на социально значимые продовольственные товары, передает BAQ.KZ.

С начала 2025 года ведомство провело серию внеплановых проверок предприятий торговли. Мониторинг выявил серьёзные нарушения, в том числе у ТОО "Элит Продукт", которое продавало сливочное масло, яйца и муку с превышением максимально допустимой торговой надбавки более чем в пять раз. За повторное нарушение компания получила штраф в размере 10 МРП.

Индивидуальный предприниматель "Казбергенова" также завышал торговую надбавку — в 3,5 раза выше нормы, и был оштрафован на 10 МРП. ТОО "НуроптТорг" допустило превышение в 3,5 раза и получило штраф 5 МРП.

По каждому выявленному факту составлены административные протоколы, назначены штрафы и выданы обязательные предписания о приведении цен в соответствие с законодательством.

По итогам 11 месяцев 2025 года общая сумма наложенных штрафов составила 412 860 тенге по статье 204-4 частей 1 и 2 КоАП и 141 552 тенге по статье 193 КоАП. Департамент продолжает мониторинг рынка и напоминает предпринимателям о необходимости соблюдения ценовых ограничений.