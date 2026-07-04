Сломанные бойлеры, антисанитария и кишечная палочка: Ситуация в детском лагере Костаная дошла до суда

Видео из костанайского детского лагеря "Светофор", на котором дети ходят в грязные туалеты и живут в антисанитарных условиях, на днях облетело уже всю республику. Оно вызвало шок у многих родителей и представителей государственных структур. Но, как выяснилось, предпринимателю, который в этом году арендовал костанайский лагерь для оказания услуг, выписывали предписания еще в середине июня. Он даже успел заплатить штраф, но ничего не исправил, а недавняя внеплановая проверка санитарной службы вновь выявила нарушения. Сейчас госорганы пытаются приостановить действие лагеря через суд, но процесс может занять как минимум 10 дней - столько сколько длится очередная смена детского отдыха.

Все началось с видео

О забитых туалетах, неработающих бойлерах и в целом антисанитарных условиях в детском лагере "Светофор", расположенного недалеко от известного на всю страну санатория "Сосновый бор" стало известно еще в середине июня. Прибывшие отдыхать в первую смену, которая началась 12 июня, дети, записали видео забитых и не вполне чистых туалетов и скинули родителям. Взрослые обратились в СЭС.

"Мой ребенок отдыха в первый заезд, путевку приобрели ему еще зимой. Цена недешевая - 80 000 тенге за 10 дней пребывания, но лагерь расположен в лесу, у озера, да и лагерей у нас не так много. И сын отдыхал в нем в прошлом году, все было отлично. А в этот раз уже через пару дней он скинул видео с ужасно грязным и забитым туалетом", - рассказала Галина Белых, мама шестиклассника.

Женщину поддержали и другие родители, сообщив, что их сын тоже снял нелицеприятное видео из детского лагеря чуть ли не в первый день пребывания.

Они, как и Галина Белых, сразу забрали своих детей, поэтому не знают, исправил ли предприниматель нарушения. Другие родители говорят, что унитазы почистили после предписания, но позже они забились снова, хотя забирать детей они не стали, мотивируя тем, что деньги заплачены, а лагерь не предполагает комфортных условий.

Однако, как выяснилось, проблема оказалась гораздо серьезнее.

Штраф оплатил, нарушения не устранил

В управлении образования Костанайской области факт недопустимых условий проживания детей в летнем лагере подтвердили.

"По жалобам родителей сразу же провели проверку лагеря. Выявили не только забитые унитазы, но и неработающие бойлеры, а еще у 11% кухонного персонала не оказалось санитарных книжек отметки о прохождении медосмотра. Позже санитарные врачи даже обнаружили кишечную палочку в смывах", - сообщила руководитель отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования области Карлагаш Мурзажанова.

По ее словам, предпринимателю - ИП "Рашидов", который снял в аренду летний лагерь "Светофор" у костанайского владельца, выписали штраф и предписание об устранении нарушений. Он оплатил в десятидневный срок половину суммы - 346 000 тенге и обещал все исправить.

Однако в начале июля в соцсетях выложили видео, и сотрудники СЭС провели очередную уже внеплановую проверку буквально вчера.

"Проверка выявила, что нарушения не устранены. Бойлеры снова не работают, унитазы забиты. Конечно, там еще наборные туалеты на улице, что допустимо в детском лагере. Но, помимо этого, у сотрудников столовой не был пройден медосмотр, все их уже отстранили, а в смывах с чистых кухонных предметов мы нашли признаки кишечной палочки", - отметила руководитель отдела контроля за объектами образования и воспитания департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Рагуль Таженова.

Она отметила, что в связи с тем, что предприниматель в указанные сроки не устранил выявленные нарушения, документы в отношении него переданы в суд. По словам руководителя отдела, перед заездом детей летний лагерь "Светофор" проверяли санитарные врачи. Но на тот момент все оборудование было в норме, унитазы работали.

"Мы же по сути не можем его проверить. Может оно два-три дня поработало, а потом сломалось. Что касается кухонных рабочих, то персонала на момент проверки не было. Бизнесмен еще не успел его набрать. В итоге выяснилось, что он набрал случайных людей по объявлениям", - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Проверить персонал уже после того, как он начал работать в лагере, санитарные врачи не могут, утверждают в управлении. Они могут работать только по жалобам, как и произошло в случае со "Светофором". И заверяют, что здесь вопрос не в халатности госорганов, а в недобросовестности частного предпринимателя.

Неместный арендатор

В СЭС отметили: все путевки в детские лагеря начинают продавать еще в феврале, к апрелю они уже все раскуплены, а учреждения начинают готовить к заездам не раньше мая-июня, ведь весной в наших краях еще лежит снег. Практически все здания лагерей старые.

Проблема заключается и в том, что здания используются один раз за сезон. То есть, всего три месяца в году, а большую часть времени они простаивают.

В управлении образования сообщили, что детский лагерь "Светофор" принадлежит костанайскому предпринимателю, но в этом году он сдал его частнику из другой области. И начались проблемы. На замечания санитарных врачей и представителей управления образования он реагирует слабо, устраняет нарушения долго, а родители переживают, что не смогут вернуть свои деньги, если лагерь принудительно закроют через суд.

Но в целом проблема с костанайскими детскими лагерями гораздо сложнее.

"Лагерь "Светофор" не работал 5 лет, заработал только в прошлом году. Здание с советских времен, 9 месяцев стояло в лесу, не отапливалось. Конечно в него нужно вложить немалые деньги, чтобы привести в порядок, но его просто арендовали и начали сдавать детям", - говорит руководитель отдела руководитель отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования области Карлагаш Мурзажанова.

Мы попытались связаться с ИП "Рашид", которое зарегистрировано в Акмолинской области. Его мобильный телефон на протяжении всего дня оказался отключенным. Оба телефона, указанных, как официальные средства связи на странице в Instagram детского лагеря "Светофор" также были либо заняты, либо отключены.

Проще снести

По данным Карлагаш Мурзажановой всего в области 12 лагерей, из них 9 государственных и 3 частных. Этого катастрофически не хватает. До прошлого года, частных лагеря было всего два, поэтому все обрадовались, когда заработал "Светофор". Но в этом году радость обернулась чуть ли не трагедией.

Еще в прошлом году аким Костаная поднимал вопрос о том, что городским отделом образования не закреплен ни один детский лагерь. Точнее был один-единственный "Нива", расположенный на границе Алтынсаринского и Костанайского районов. В итоге его передали на баланс департамента полиции области, чтобы они его отремонтировали и сделали ведомственным. Это дало бы возможность хоть как-то снизить нагрузку на другие лагеря. Но лагерь по-прежнему не отремонтировали.

"Он в таком состоянии, что его проще снести и построить заново, поэтому его вновь передали на баланс нашего ведомства. Но денег на его реконструкцию нет, поэтому, скорее всего, будем выставлять его на торги", - пояснили в управлении образования области.

Как отмечает руководитель отдела Карлагаш Мурзажанова, из 12 лагерей Костанайской области, в хорошем состоянии только три. Частный лагерь "Болашак" и государственные "Балдаурен" в Аулиекольском районе и "Алый парус" в Лисаковске.

Остальное подавляющее большинство лагерей нуждается в капитальной перестройке. В управлении образования подчеркнули, что 12 костанайских лагерей с учетом нескольких летних смен могут охватить лишь около 8 000 детей. В регионе же их в десять раз больше - около 100 000.

Нормы ужесточили, но...

В управлении образования также отметили, что в области простаивает около 5-6-ти зданий бывших загородных лагерей. Все они когда-то были ведомственными и принадлежали электро-, тепловым, газовым или другим крупным компаниям. Но когда Советский союз развалился, компании перешли в частную собственность, то предприниматели первым делом отказались от обслуживания загородных лагерей, как слишком затратной статьи своих расходов. Часть лагерей в итоге тоже выкупили частники и продолжают зарабатывать на них деньги, а часть по-прежнему простаивает. Все эти здания расположены в хороших местах, но восстановить их уже вряд ли удастся. Им требуется капитальная переделка, которую местный бюджет не потянет. Если управление образования планирует выставить на торги единственный закрепленный за ними лагерь, то что говорить еще о 5-6-ти.