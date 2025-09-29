Костанай оказался под ударом мощного снежного циклона, пришедшего с Баренцева моря. Синоптики отмечают, что столь обильного снегопада в конце сентября не наблюдалось как минимум 25 лет — а возможно, и дольше. Как выглядит город сейчас, читайте в фоторепортаже корреспондента BAQ.kz.

С раннего утра город буквально засыпало снегом. Его высота местами уже достигла критических значений. Из-за сильного гололеда передвигаться по дорогам и тротуарам крайне опасно. Движение затруднено, а спасатели уже вовсю помогают застрявшим автомобилям.

Но больше всего горожан поразило другое — деревья, не выдержав тяжести мокрого снега, с громким треском ломаются прямо на глазах. Стволы раскалываются пополам, падая на проезжую часть и пешеходные дорожки.

По прогнозам синоптиков, к вечеру снегопад только усилится, а уже ночью в регион придут первые серьёзные морозы. Власти призывают горожан по возможности оставаться дома, соблюдать осторожность на улицах и не парковать автомобили под деревьями — риск их падения велик как никогда.

Ещё накануне вечером в Костанае шёл обычный осенний дождь. Прогнозы о приближающемся снеге мало кто воспринимал всерьёз: максимум ожидали легкий снегопад, как это обычно бывает в конце сентября. Однако с раннего утра город буквально погрузился в зиму.

Уже к 8 утра соцсети заполонили фотографии и видео: заснеженные тротуары, лавочки, улицы, автомобили и деревья, покрытые тяжёлым мокрым снегом. Пользователи писали, что не припомнят подобного за последние десятилетия.

"Прогноз знали, но думали — упадёт пара снежинок. А тут чуть ли не сугробы!"

"30 лет живу в Костанае — впервые вижу такой снег 29 сентября."

"А что с деревьями? Почему их так ломает?" — недоумевают горожане в комментариях.

Многие деревья в городе не выдержали такого резкого снегопада. Под тяжестью мокрого снега ломаются не только ветки, но и целые стволы — даже у сильных, здоровых деревьев. Обломки падают на дороги и тротуары, делая передвижение по городу опасным и местами невозможным. Спасательные службы уже работают на улицах, расчищая завалы и помогая автовладельцам.

Во дворах жители пытаются справиться с последствиями сами: на одном из участков мужчины вручную тащат кучи обломанных веток к ближайшей свалке.

Синоптики предупреждают: это только начало. Погодные условия в ближайшие часы могут ухудшиться. Жителям Костаная стоит быть особенно внимательными — и готовыми к ранней зиме.

"Машину чуть не накрыло ветками! Мы взяли бензопилу и сами отпилили их, пока не поздно. А ведь некоторые уже пострадали", — рассказывают Виктор и Николай, жители одного из дворов по улице Баймагамбетова.

Тяжёлый мокрый снег ломает деревья под своим весом. Одна из подстанций уже оказалась под завалами, а в парке Победы и центральном сквере — десятки искривлённых, сломанных веток и даже треснувшие стволы.

"У меня под окном карагач прямо на глазах треснул и сломался! Столько лет стоял — и не выдержал. А ведь это крепкое дерево. Живу в Костанае более 60 лет — такого не припомню в сентябре", — делится жительница Светлана Тимчук.

Сломанные деревья упираются в окна домов, угрожая разбить стекла. Под кронами сейчас опасно даже просто ходить. Возле здания городского акимата повредилась огромная голубая ель, а у областного суда сломанные ветки завалили лавочки.

Тем временем спасатели занимаются эвакуацией автомобилей из снежных ловушек. Патрульные полицейские работают в усиленном режиме, особенно на трассе Костанай — Алматы — Екатеринбург, в сторону Карабалыкского района.

"С 6 до 10 утра на этом участке в кювет съехали девять автомобилей. Все машины вытащили. Просим водителей быть предельно внимательными и по возможности не выезжать за город во время снегопада", — предупреждают в областной полиции.

К 11 утра в самом Костанае уже зарегистрировано 12 ДТП. Полицейские настоятельно рекомендуют не оставлять машины под деревьями: есть риск повреждения из-за падающих веток.

Дополнительную проблему создало то, что почти никто не успел "переобуть" авто — резина на многих машинах осталась летней. Шиномонтажки с утра работают в авральном режиме — огромные очереди.

Погодные аномалии ударили и по планам благоустройства города. Из-за снегопада приостановлены работы: не завершена укладка тротуарной плитки, не доделан асфальт, фасады домов остались без ремонта. Ранее аким Костаная Марат Жундубаев поручал завершить всё в срок, но теперь — форс-мажор.

"Синоптики сообщили, что снегопад продлится один день, а затем всё растает. На завершение благоустройства остаётся 10 дней", — сказал глава города на аппаратном совещании.

Пострадает и аграрный сектор: часть урожая ещё не собрана.

"Фермерам понадобятся зерносушилки. Урожай необходимо спасти — высушить и обработать. Работаем над этим", — сообщил Ильяс Агайдаров, руководитель отдела семеноводства управления сельского хозяйства Костанайской области.

Проблемы и в ЖКХ. Не все дома подключены к отоплению, хотя официально запуск тепла в многоэтажки начался сегодня, 29 сентября. В ГКП "КТЭК" сообщили, что все котельные работают — теперь дело за ПКСК, которые должны открыть задвижки в подвалах.

"Наши сантехники сейчас устраняют аварии в домах. Как закончат — начнут подключение. Ждите тепло сегодня вечером или завтра утром", — сообщили в ПКСК "Восход".

Что говорят синоптики?

По данным Казгидромета, снег будет идти в течение всего дня и к вечеру даже усилится. Ночью ожидается резкое понижение температуры — до -6…-9 °C на севере области, в самом Костанае — около -4…-6. Завтра днем прогнозируется до +5 градусов, и снег начнёт таять.

"Этот циклон пришёл с берегов Баренцева моря. В отличие от обычных северо-западных, он движется с северо-востока, а атмосферные массы насыщены влагой. Поэтому снег очень влажный и тяжёлый — деревья не выдерживают такой нагрузки", — объяснила Антонина Шибаршина, начальник отдела метеорологии КФ АО "Казгидромет".

На 8 утра высота снежного покрова составила уже 3 см, и он продолжает расти. Непогода задержится ещё на несколько дней. Завтра циклон сместится на юго-запад области — в сторону Житикаринского и Денисовского районов, где ожидаются самые обильные осадки.

"Мы ведём наблюдения за погодой более 25 лет. За это время подобного снегопада в конце сентября не было. Это действительно аномальное явление — снег в такую пору и с такой влажностью", — подчёркивают в "Казгидромете".

Фото и видео: Аскар Кенжетаев.