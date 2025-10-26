В Конаеве впервые провели шоу дронов в честь Дня Республики — и город на один вечер стал похож на живую открытку, передает BAQ.KZ. На Центральной площади собрались около 15 тысяч человек, чтобы увидеть, как 550 дронов поднимутся в небо и выложат в воздухе строки гимна Казахстана.

Когда в темноте появились слова "Менің елім, менің елім...", площадь стихла. Через мгновение люди начали подпевать — и за несколько секунд пространство наполнилось хором тысяч голосов. Это выглядело просто и сильно: свет, небо и гимн, знакомый с детства.

Дроны последовательно создали в небе карту Казахстана, флаг, домбру, "Золотого человека", барса и надпись "25 қазан – Республика күні". Появилась и фраза "Заң мен тәртіп — Закон и порядок" — редкий для шоу акцент на теме справедливости и единства. Финал оказался символичным: в небе вспыхнули руки, складывающие сердце, и надпись "Қонаев қаласы".

После шоу праздник продолжился концертом. На сцене выступили Хансултан, Молдир Ауелбекова, Куандык Рахым, Асылбек Енсепов, Esko, Ray, Нурсултан Нурбердиев, квартет Il Canto и другие артисты. Вели программу Руслан Арманұлы и Мурат Мутурганов. Праздник получился тёплым и по-настоящему массовым.