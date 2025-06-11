Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает BAQ.KZ.

"Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения. Мы осуществляем крупные проекты. Я считаю, что имеются возможности, которые еще предстоит должным образом изучить и раскрыть в будущем. Поэтому мы уделяем большое значение Вашему визиту и считаем, что он будет способствовать развитию сотрудничества между двумя государствами. Мы высоко ценим наши отношения с Вашей страной и считаем Словакию одним из основных партнеров Казахстана в Европейском союзе. Поэтому я как Президент буду делать все возможное для расширения и углубления наших связей в самых разных областях", – сказал Глава государства.