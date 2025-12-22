В Казахстане 22 декабря 2025 года на республиканских автодорогах сразу в 12 регионах ожидается ухудшение погодных условий, передает BAQ.KZ.

По прогнозам, местами пройдут осадки в виде дождя со снегом и снега в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях, а также в областях Абай и Улытау.

В связи с неблагоприятной погодой водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила дорожной безопасности, а также учитывать возможное ухудшение дорожной обстановки.

Дополнительную информацию о состоянии республиканских трасс можно получить круглосуточно, позвонив в колл-центр 1403.