25 декабря 2025 года на республиканских автодорогах в ряде регионов Казахстана ожидается ухудшение погодных условий, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в областях Абай и Улытау местами прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега.

В условиях возможного ухудшения обстановки на дорогах водителям рекомендуется соблюдать установленный скоростной режим, быть особенно внимательными за рулем и строго следовать требованиям безопасности.

Дополнительную информацию о ситуации на республиканских автодорогах можно получить круглосуточно, обратившись в колл-центр по номеру 1403.