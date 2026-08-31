Сложнейшие операции на сердце стали доступны в Казахстане

В Казахстане пациентам доступны современные сложные операции на сердце, включая трансплантацию, имплантацию механической системы поддержки кровообращения LVAD и малоинвазивное лечение клапанов сердца. Об этом сообщили на XIV конференции Общества интервенционных кардиологов и эндоваскулярных хирургов Казахстана, которая проходит в Алматы. В ней участвуют специалисты из стран Центральной Азии, Европы, Азии и Китая.

Одной из особенностей конференции стали прямые трансляции операций из Городского кардиологического центра Алматы. Специалисты в режиме реального времени обсуждают ход вмешательств и тактику лечения пациентов. За шесть месяцев 2026 года в Алматы провели 7 454 коронарографии и 3 698 коронарных вмешательств.

Объем кардиохирургических операций вырос на 68%. В 2025 году по Казахстану выполнили 13 106 операций на открытом сердце. Почти половина из них — операции аортокоронарного шунтирования. В Минздраве отмечают положительную динамику по сердечно-сосудистым заболеваниям.

За последние пять лет заболеваемость снизилась на 15%, а смертность — на 35,1%. По итогам первых пяти месяцев 2026 года также снизилась заболеваемость ишемической болезнью сердца, инфарктом миокарда и инсультами.