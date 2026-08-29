Золотые украшения и деньги на 2 млн тенге похитили из квартиры в Актобе

В Актобе задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в совершении двух квартирных краж в жилом массиве Акжар-2. В одном из случаев злоумышленник проник в дом ночью, пока хозяева спали, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на ДП региона.

По предварительным данным, мужчина похитил из дома деньги и золотые украшения. Общая сумма ущерба составила около 2 млн тенге.

Личность подозреваемого установили в ходе оперативно-профилактических мероприятий. В рамках расследования полицейские также выяснили, что он может быть причастен к еще одной квартирной краже в том же жилом массиве.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются, полиция проверяет его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.