Сложные операции по гинекологии начали осваивать врачи Кызылординской области

В Кызылординской области региональных акушеров и гинекологов обучили современным методам сложных хирургических вмешательств. Часть операций провели вместе с приглашенным специалистом из Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, часть транслировали в прямом эфире по телемедицине, передает BAQ.KZ.

Практическое обучение прошло с 21 по 23 сентября на базе областного перинатального центра и областного онкологического центра.

Его провел заведующий отделением АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», кандидат медицинских наук Ерлан Кукубасов.

Темой стали расширенные операции в гинекологической и акушерской практике.

Сложные вмешательства разбирали прямо в операционной

В течение трех дней специалисты отрабатывали современные подходы к проведению сложных операций.

В программу вошли лапароскопические, гистероскопические и открытые хирургические методы. Врачи проводили гистерэктомии и выполняли забор материала для гистологического исследования.

Часть операций транслировали в режиме реального времени по сети телемедицины. Благодаря этому специалисты из других медучреждений региона могли следить за ходом вмешательств и обсуждать хирургические методики с приглашенным экспертом.

Практика прошла и в онкоцентре

Отдельный блок обучения организовали на базе областного онкологического центра.

Местные специалисты смогли напрямую познакомиться с современными хирургическими технологиями и отработать их в практической работе.

По словам Ерлана Кукубасова, проведение таких занятий в регионах помогает врачам быстрее осваивать новые методы и переносить их в повседневную практику.

Он отметил, что совместное выполнение сложных операций с опытными специалистами дает региональным врачам возможность совершенствовать практические навыки и работать с современными подходами непосредственно на месте.

Зачем это нужно пациенткам

В управлении здравоохранения отмечают, что освоение современных диагностических и хирургических методов должно помочь быстрее оказывать помощь женщинам со сложными состояниями и снижать риск осложнений.

Отдельное внимание уделяется качеству акушерско-гинекологической помощи и сохранению здоровья женщин.

Мастер-класс организовало управление здравоохранения Кызылординской области по поручению Министерства здравоохранения Казахстана. Его целью стали повышение квалификации региональных специалистов и внедрение современных хирургических подходов в практику.