Сложные операции стали ближе: в Атбасаре модернизировали межрайонную больницу

Жителям пяти районов Акмолинской области теперь реже придется ехать за сложным лечением в областной центр. После модернизации Атбасарской многопрофильной межрайонной больницы здесь открыли новые направления и начали проводить операции, которые раньше были недоступны на месте, передает BAQ.KZ.

После обновления коечный фонд вырос со 154 до 172 мест. В больнице появились кардиохирургия, нейрохирургия, эндокринология, урология и детская хирургия.

Одним из главных изменений стала установка ангиографа. С его помощью уже провели около 160 операций.

Раньше пациентов с острым коронарным синдромом направляли в областной центр, который находится более чем в 200 километрах от Атбасара. Теперь необходимую помощь можно получать на месте.

За последние два года в больницу привлекли 51 специалиста, из них 22 пришли в этом году. Сейчас здесь работают 85 врачей. Потребность в специалистах, в том числе по ранее дефицитным направлениям, закрыта.

Для медработников предусмотрены служебное жилье и социальные выплаты в размере 8,5 млн теңге.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова во время поездки посетила родильное отделение. За восемь месяцев там приняли 270 родов. Отделение полностью укомплектовано акушерами-гинекологами. Министр также пообщалась с молодыми мамами и вручила подарки новорожденным.

Во время встречи с коллективом обсуждались дальнейшее развитие больницы, лекарственное обеспечение и доступность медицинской помощи.

Сейчас Атбасарская больница расширяет возможности диагностики и лечения для более чем 106 тысяч жителей пяти районов Акмолинской области. Модернизация прошла в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.