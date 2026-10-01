Сложные операции стали ближе: в Атбасаре модернизировали межрайонную больницу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жителям пяти районов Акмолинской области теперь реже придется ехать за сложным лечением в областной центр. После модернизации Атбасарской многопрофильной межрайонной больницы здесь открыли новые направления и начали проводить операции, которые раньше были недоступны на месте, передает BAQ.KZ.
После обновления коечный фонд вырос со 154 до 172 мест. В больнице появились кардиохирургия, нейрохирургия, эндокринология, урология и детская хирургия.
Одним из главных изменений стала установка ангиографа. С его помощью уже провели около 160 операций.
Раньше пациентов с острым коронарным синдромом направляли в областной центр, который находится более чем в 200 километрах от Атбасара. Теперь необходимую помощь можно получать на месте.
За последние два года в больницу привлекли 51 специалиста, из них 22 пришли в этом году. Сейчас здесь работают 85 врачей. Потребность в специалистах, в том числе по ранее дефицитным направлениям, закрыта.
Для медработников предусмотрены служебное жилье и социальные выплаты в размере 8,5 млн теңге.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова во время поездки посетила родильное отделение. За восемь месяцев там приняли 270 родов. Отделение полностью укомплектовано акушерами-гинекологами. Министр также пообщалась с молодыми мамами и вручила подарки новорожденным.
Во время встречи с коллективом обсуждались дальнейшее развитие больницы, лекарственное обеспечение и доступность медицинской помощи.
Сейчас Атбасарская больница расширяет возможности диагностики и лечения для более чем 106 тысяч жителей пяти районов Акмолинской области. Модернизация прошла в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.
Самое читаемое
- 10 рабочих дней на возражение: как теперь оспорить исполнительную надпись
- Еще одна одноэтажная улица должна пойти под снос в 2027-м году в Астане
- Елдос Сметов вышел в полуфинал Азиатских игр
- В Баку показали наследие Яссауи: открылась выставка из Казахстана
- Новый детский травмпункт откроют в Астане в октябре