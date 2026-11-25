В Казахстане внедряют новую высокотехнологичную методику лечения детей со сложными сосудистыми мальформациями. Теперь маленькие пациенты смогут получать специализированную медицинскую помощь в отечественных клиниках, без необходимости выезжать за рубеж.

Сосудистые мальформации – это врождённые аномалии развития сосудов, лечение которых в сложных случаях требует применения современных высокотехнологичных методов.

Ежегодно более 1,2 тысячи детей в Казахстане проходят стационарное лечение по этому профилю. При этом за последние пять лет 90 маленьких пациентов были направлены для получения медицинской помощи в зарубежные клиники.

Новая методика внедряется на базе Научного центра педиатрии и детской хирургии в Алматы. На первом этапе планируется ежегодно проводить высокотехнологичное лечение порядка 50 детей.

Важным этапом внедрения технологии стали мастер-классы, которые проходят 24 и 25 ноября с участием немецкого профессора Вольгемута. Казахстанские специалисты совместно с зарубежным экспертом осваивают методику и получают практический опыт для её дальнейшего самостоятельного применения.

В рамках двухдневного обучения уже проведены оперативные вмешательства восьми детям со сложными сосудистыми мальформациями.

Казахстан станет второй страной, внедряющей данную технологию. Это позволит расширить возможности отечественной детской медицины и в перспективе принимать на лечение маленьких пациентов из других государств.

Необходимое медицинское оборудование приобретено при поддержке благотворительных фондов AYALA и «Смелость быть первым». Министерство здравоохранения выражает благодарность организациям за вклад в развитие детского здравоохранения и поддержку проектов, направленных на сохранение здоровья детей.