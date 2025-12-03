В Казахстане фиксируется рост случаев коклюша – тенденция, которая совпадает с мировым увеличением циркуляции Bordetella pertussis. Как сообщили в НЦОЗ, всплеск связан с постпандемийным снижением коллективного иммунитета и откладыванием вакцинации детьми и беременными. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, что стоит за ростом заболеваемости и почему своевременная иммунизация остаётся ключевым способом защиты.

Опасность коклюша и уязвимость детей

Директор "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" НЦОЗ Айнагуль Куатбаева рассказала, что рост числа случаев коклюша в стране "является ожидаемым и вписывается в глобальную эпидемиологическую картину". После пандемийных ограничений циркуляция респираторных инфекций, включая коклюш, возобновилась, а накопившаяся прослойка людей без иммунитета стала фактором распространения инфекции.

"Комбинированные бесклеточные вакцины (АбКДС), применяемые в Казахстане и одобренные ВОЗ, позволили существенно сократить число неблагоприятных реакций после прививок и остаются эффективным средством защиты от заболевания", - подчеркнула Айнагуль Куатбаева.

Коклюш – одно из самых заразных респираторных заболеваний. Один больной может инфицировать до 15 человек, а кашель распространяет бактерии на расстояние до 2,5 метров. Особенно опасен коклюш для новорождённых и детей до двух лет: их иммунная система ещё не способна защищаться ни от бактерий Bordetella, ни от токсинов, которые ухудшают работу дыхательного центра и вызывают частые эпизоды апноэ.

Дети не рождаются с готовым иммунитетом к коклюшу. Антитела могут передаваться от матери через плаценту только в том случае, если женщина была привита во время беременности. Грудное вскармливание даёт лишь частичную защиту.

"Доказано, что вакцинация малышей в возрасте 6–8 недель снижает риск тяжёлого течения болезни. Иногда родители считают, что иммунитет ребёнка „не готов“, и откладывают прививки – это распространённое заблуждение, которое увеличивает риски заражения", – отметила эксперт.

Из-за физиологических изменений во время беременности женщинам сложнее переносить приступы коклюша: уменьшается дыхательный объём, повышается гипоксия, усиливается кашель. Это может привести к преждевременным родам, пневмонии, трещинам рёбер и другим осложнениям.

"Многочисленные научные исследования подтвердили "роль" взрослых, особенно матерей, при заражении малышей. Поэтому введение вакцины в третьем триместре формирует высокие титры IgG, которые активно передаются через плаценту. Антитела обеспечивают системную защиту новорождённого с первых дней жизни до получения первых доз вакцины, а грудное молоко - дополнительно поддерживает эту защиту", - пояснила Айнагуль Куатбаева.

Мировые и казахстанские тенденции

По данным ВОЗ, в 2024 году 14,3 млн детей в мире не получили ни одной дозы вакцины против коклюша. Охват АКДС-3 составляет 85%, что говорит о продолжении циркуляции возбудителя среди недостаточно защищённых групп.

Пандемия COVID-19 на несколько лет прервала естественные циклы распространения коклюша, обычно повторяющиеся каждые 3–5 лет. Маски, дистанция и локдауны фактически "остановили" инфекцию, а иммунитет населения не получал естественных стимулов. После снятия ограничений сформировалась большая прослойка людей без иммунной памяти – именно это дало волнообразный рост заболеваний.

"То, что мы наблюдаем в Казахстане, полностью соответствует мировой тенденции. Рост фиксируется и в странах, где применяются бесклеточные вакцины (aP), и там, где используются цельноклеточные (wP). Причины – глобальные, а не связанные с качеством вакцин", – пояснила Куатбаева.

Как работают разные виды вакцин

По рекомендациям ВОЗ, оба типа вакцин – цельноклеточные и бесклеточные – эффективны и безопасны. Цельноклеточные дают более длительный иммунитет и менее требовательны к логистике, чаще используются в странах с ограниченными ресурсами. Бесклеточные переносятся легче, вызывают меньше поствакцинальных реакций и рекомендованы странам с развитой инфраструктурой иммунизации.

В Казахстане в 2013 году перешли на многокомпонентные бесклеточные вакцины. Это позволило повысить доверие родителей, сократить число реакций и увеличить охват вакцинацией. Эксперт отмечает, что ни одна страна после такого перехода не возвращалась к цельноклеточным вакцинам.

Некоторые страны используют комбинированный подход: первые прививки делают бесклеточной вакциной, последующие – цельноклеточной.

Почему важно не откладывать вакцинацию

Практика показывает, что наиболее тяжёлые случаи коклюша фиксируются у детей, которые не были привиты, получили только часть дозы или нарушили рекомендованные интервалы между прививками. Промедление с вакцинацией повышает риск тяжёлого течения и смерти.

"Сегодня нам важно говорить не о том, какая вакцина эффективнее, а о том, почему растёт число родителей, отказывающихся от прививок. Любая „детская“ инфекция – это не лёгкий насморк, а серьёзная болезнь с риском тяжёлых осложнений. Вакцины созданы именно для того, чтобы эти смертельные болезни ушли в прошлое. Но они возвращаются, если общество теряет доверие к иммунизации", – подчеркнула Айнагуль Куатбаева.

Эксперт призвала родителей соблюдать график прививок, вовремя ревакцинироваться и не поддаваться распространённым мифам: только так можно остановить рост заболеваемости и защитить самых уязвимых – младенцев и беременных женщин.