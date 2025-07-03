В столице произошел настоящий акт мужества, когда два друга, прогуливавшиеся по набережной рядом с мечетью Ырыскелды Қажы, стали свидетелями трагической сцены, передает BAQ.KZ. Услышав крики о помощи, они не раздумывая бросились на помощь.

Как рассказал один из спасителей, зритель @astana_pokazhet_, его друг Ануар мгновенно оценил ситуацию и прыгнул в воду, где тонул мальчик лет 12, позже оказавшийся по имени Ахмат. Ребёнок, захлёбываясь и погружаясь под воду, не мог выбраться сам. Ануар, не теряя ни секунды, вытащил его на берег, спасая ему жизнь.

После того как мальчика спасли, он испуганно рассказал, что во время рыбалки уронил удочку, наклонился за ней и оказался в воде. Благодаря храбрости и решительности друзей, трагедия была предотвращена.