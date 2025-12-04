В социальных сетях начала распространяться информация о якобы запуске в Казахстане пилотного проекта, который позволяет детям бесплатно устанавливать брекеты и зубные импланты в рамках системы обязательного медстрахования (ОСМС), передает BAQ.KZ.

Однако эти сведения не соответствуют действительности. Фонд социального медицинского страхования опроверг появившиеся сообщения, подчеркнув, что никаких подобных проектов не проводилось.

В Фонде пояснили, что в системе ОСМС действительно предусмотрен широкий перечень стоматологических услуг для детей, как в экстренном, так и в плановом порядке. Доступна помощь по лечению кариеса, пульпитов, периодонтита, проводятся удаления зубов, вскрытие абсцессов, пластические операции, профилактические процедуры, такие как герметизация фиссур, реминерализация и миотерапия. Эти услуги входят в установленный гарантированный пакет и предоставляются по показаниям.

По ОСМС детям также положена ортодонтическая помощь, но она доступна только при определённых условиях. Ею могут воспользоваться дети с врождённой патологией челюстно-лицевой области, а также дети из социально уязвимых семей при наличии зубочелюстных аномалий. При этом речь идёт не об установке брекетов или имплантов, а о применении ортодонтических пластинок и других аппаратов для коррекции развития зубочелюстной системы.

В перечень ортодонтических услуг входят консультация специалиста, комплексное обследование, снятие слепков, пришлифовка зубов, ортодонтическая коррекция и ортопантомография. Лечение может проводиться как амбулаторно, так и с участием челюстно-лицевых хирургов — в зависимости от медицинских показаний.

Фонд также напомнил, что плановую стоматологическую помощь могут получать дети и беременные женщины. Экстренная помощь предоставляется более широкому кругу граждан: пенсионерам, ветеранам, людям с инвалидностью, получателям адресной социальной помощи, пациентам с социально значимыми заболеваниями, неработающим лицам, ухаживающим за людьми с инвалидностью, а также многодетным матерям, имеющим награды "Алтын алқа" и "Күміс алқа". Решение о том, является ли случай экстренным, принимает стоматолог на основании клинической оценки состояния пациента.

Таким образом, информация о бесплатной установке брекетов и имплантов детям за счёт ОСМС не подтверждается. Однако система продолжает обеспечивать доступ к широкому спектру медицинской помощи, включая ортодонтическую коррекцию при наличии показаний.