Есть ли риск нехватки топлива в Казахстане
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Центр по борьбе с дезинформацией призвал граждан внимательно относиться к публикациям о возможном дефиците топлива, перебоях с поставками и других масштабных угрозах, которые распространяются в информационном пространстве.
В ведомстве отметили, что в ряде случаев сложные отраслевые вопросы подаются в упрощённом виде, что может создавать у аудитории искажённое представление о реальной ситуации. Одним из распространённых приёмов называется смешение разных данных и процессов, из-за чего отдельные факты воспринимаются как показатель ситуации во всей отрасли.
Особенно часто подобные публикации касаются энергетики, транспорта, продовольственной безопасности и других социально значимых сфер.
В Центре подчеркнули, что информацию о возможных ограничениях или дефиците необходимо сверять с официальными данными профильных государственных органов.
В Министерстве энергетики заверили, что внутренний спрос на авиатопливо полностью покрывается за счёт отечественного производства. При потребности около 680 тысяч тонн объём выпуска в текущем году прогнозируется на уровне от 750 до 825 тысяч тонн.
Также пояснили, что вопросы поставок импортного авиакеросина в основном связаны с обслуживанием иностранных авиакомпаний, выполняющих транзитные рейсы через Казахстан. На внутренние авиаперевозки и обеспечение казахстанских перевозчиков это не влияет.
Для покрытия потребностей транзитных авиакомпаний продолжается диверсификация поставок. Импортное топливо закупается из России, Китая, Туркменистана и других стран. Кроме того, рассматриваются меры по упрощению импорта авиатоплива и снижению пошлин на его ввоз.
По информации Минэнерго, аэропорты страны работают в штатном режиме, а рисков дефицита топлива для казахстанских авиакомпаний и пассажиров нет.
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