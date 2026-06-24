Есть ли риск нехватки топлива в Казахстане

Центр по борьбе с дезинформацией призвал граждан внимательно относиться к публикациям о возможном дефиците топлива, перебоях с поставками и других масштабных угрозах, которые распространяются в информационном пространстве.

В ведомстве отметили, что в ряде случаев сложные отраслевые вопросы подаются в упрощённом виде, что может создавать у аудитории искажённое представление о реальной ситуации. Одним из распространённых приёмов называется смешение разных данных и процессов, из-за чего отдельные факты воспринимаются как показатель ситуации во всей отрасли.

Особенно часто подобные публикации касаются энергетики, транспорта, продовольственной безопасности и других социально значимых сфер.

В Центре подчеркнули, что информацию о возможных ограничениях или дефиците необходимо сверять с официальными данными профильных государственных органов.

В Министерстве энергетики заверили, что внутренний спрос на авиатопливо полностью покрывается за счёт отечественного производства. При потребности около 680 тысяч тонн объём выпуска в текущем году прогнозируется на уровне от 750 до 825 тысяч тонн.

Также пояснили, что вопросы поставок импортного авиакеросина в основном связаны с обслуживанием иностранных авиакомпаний, выполняющих транзитные рейсы через Казахстан. На внутренние авиаперевозки и обеспечение казахстанских перевозчиков это не влияет.

Для покрытия потребностей транзитных авиакомпаний продолжается диверсификация поставок. Импортное топливо закупается из России, Китая, Туркменистана и других стран. Кроме того, рассматриваются меры по упрощению импорта авиатоплива и снижению пошлин на его ввоз.

По информации Минэнерго, аэропорты страны работают в штатном режиме, а рисков дефицита топлива для казахстанских авиакомпаний и пассажиров нет.