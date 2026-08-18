Слухи о рухнувшей опоре привели к давке в Индии: есть погибшие

В индийском штате Бихар в давке у индуистского храма погибли как минимум семь человек, еще 19 получили травмы. Трагедия произошла рано утром 17 августа в храме Ашок Дхам, куда пришли тысячи паломников. Паника началась после слухов о том, что на людей якобы упала опора линии электропередачи.

По другой версии, верующие испугались возможного удара током и попытались покинуть территорию. Ситуацию усугубило прибытие двух поездов с небольшим интервалом — число паломников резко выросло. Когда люди начали массово выходить, часть ограждения рухнула, что усилило давку.

Среди погибших оказалось много женщин. Личности как минимум четырех жертв уже установлены — это женщины в возрасте от 44 до 55 лет. Власти Бихара пообещали выплатить семьям погибших по 400 тысяч рупий. Причины трагедии расследуются.