В Семее прошёл зрелищный и познавательный День открытых дверей Департамента полиции. На глазах горожан сотрудники задержали "преступника", нашли "наркотики", сняли отпечатки пальцев и даже дали желающим подержать настоящее боевое оружие. Жителям показали работу различных подразделений, продемонстрировали спецтехнику, снаряжение и оборудование. Одним из самых впечатляющих моментов стала экскурсия в центр оперативного управления – "сердце" цифровой безопасности города. Внутреннюю кухню полиции изнутри увидела и корреспондент BAQ.KZ.

Территория Департамента полиции области Абай на час превратилась в масштабную выставку. Экспонировались патрульные машины дорожной полиции, броневики, автобусы, кинологический расчёт. Всю технику разглядывали без опаски, даже побывали внутри. Сотрудники кинологической службы показали семейчанам, как обученные собаки выполняют команды инспектора, находят запрещённые вещества.

Бельгийская овчарка "Малинуа" по кличе Гамма поразила гостей интеллектом и уровнем социализации. День открытых дверей прошёл в рамках акции "Закон и порядок" и стал мостом между обществом и полицией.

Сотрудники элитного подразделения полиции - специального отряда быстрого реагирования (СОБР) – продемонстрировали навыки присутствия при антитеррористической операции, охране важных объектов в кризисной ситуации. Их задача - обеспечивать безопасность в условиях большого скопления людней.

Здесь же грациозно вышагивали лошади, главный атрибут конной кавалерии. Этим напарникам под силу патрулировать сложно доступные участки населённых пунктов. Чаще всего это дачные посёлки. Лошадь позволяет сотруднику полиции не только быстро оказаться в нужном месте, но и обеспечивает высокий обзор местности. Гости встречи с радостью воспользовались возможностью и гладили лошадей, умиляясь их спокойствию.

"Самая первая конная кавалерия Казахстана образовалась именно в наших краях. Это визитная карточка нашего города, нашей полиции. Сейчас в ней насчитывается восемь лошадей, 11 кавалеристов и командир отделения. Летом это подразделение имеет особо-важное значение. Они выходят на дачные массивы, посещают труднодоступные места, пляжи, общественные места", - рассказала старший инспектор по особым поручениям Управления информационной политики ДП области Абай Айдана Козыбаева.

Огнестрельное оружие сотрудников и подразделений специального назначения впечатляет. У автоматов и пистолетов нет срока годности. Например, один из пистолетов Макарова, лежащий в экспозиции боевого оружия, служит уже 30 лет.

"Здесь вы можете увидеть оружие марки Атлатика и Акса турецкого производства. Среди боевого снаряжение есть известный автомат Калашникова АК-74 и пистолет Макарова 1,9 мм, который выпускается с 1951 года. Емёость патронов – 15 и 30ю У дробовика – 6 патронов", - устроил экскурс в мир боевого снаряжения Заместитель командира роты специального назначения отряда быстрого реагирования Куаныш Кабышев.

День открытых дверей - редкая возможность увидеть, как устроен мир полиции изнутри. Особый интерес проявила молодёжь: школьники и студенты с любопытством рассматривали оружие, держали в руках автоматы, разбирались в их устройстве и примеряли на себя роль криминалистов, разгадывая профессиональные "загадки". Зрелищности добавили интерактивные показы: сотрудники полиции продемонстрировали приёмы самообороны и навыки оказания первой помощи. Причём не в теории - гости увидели реальные техники и пошаговые действия, которые могут спасти жизнь в экстренной ситуации.

"Мы привыкли, что если обратишься к полицейским, они всегда придут на помощь. Но как их работа выглядит на самом деле изнутри, их амуниция, оружие, техника, всё это чаще всего остаётся вне нашего поля зрения. Вот, теперь посмотрели. Уверенности стало ещё больше. Думаю, что надо чаще демонстрировать это молодёжи. Показывать, что у нас есть достойная защита, и что они тоже могут быть в их рядах. Хорошая профориентационная работа", - поделилась своим мнением семейчанка Батима Ахмерова.

Для полицейских город как на ладони. Его изображения, словно пазлы, собирают камеры видеонаблюдения. Установлено 1600 камер в Семее. Информация стекает в центр оперативного наблюдения.

С начала года система видеонаблюдения зафиксировала 5 800 фактов нарушения общественного порядка .Благодаря камерам раскрыто 51 уголовное правонарушение. Центр оперативного управления работает с 2014 года.

"Бросили окурок, насорили, выпили алкоголь в общественном месте - такие мелкие правонарушения фиксируют камеры. Кто-то сумку оставил, а мы по горячим следам вернули. Драки, нарушение общественного порядка. Всё это пресекается быстро благодаря Центру. Ну, и конечно, факты нарушения по линии ПДД", - отметил начальник отдела управления воспитательной и кадровой работы Департамента полиции области Абай, подполковник полиции Дидар Смагулов.

В день открытых дверей гостям дали возможность посетить цифровое сердце Департамента полиции Центр оперативного управления.

"Это дежурная часть, которая управляет всем городом. Он представлен на экранах. Это не только сердце, это ещё глаза и уши полиции. Мы работаем круглосуточно. Сюда поступают все звонки, обращения. И мы уже отправляем пешие, автомобильные наряды. Все видеозаписи хранятся 30 суток", - рассказала старший инспектор штаба Департамента полиции области Абай Дина Тимербаева.

Все камеры детских садов и школ области, тревожные кнопки выведены на мониторы дежурной части Департамента полиции. Когда сюда поступает звонок, сотрудники видят локацию обратившегося.

"Здесь, в центре оперативного управления, работает команда, которая круглосуточно принимает все звонки на номер 102. За мониторами – видеоинспектор, который следит за происходящим на улицах через камеры видеонаблюдения. А группа управления силами и средствами оперативно распределяет наряды полиции по городу, направляя их туда, где совершается правонарушение. На экранах мы видим, где в данный момент находятся патрули и сколько времени им потребуется, чтобы прибыть на место", - рассказала Дина Тимербаева.

Полицейские напомнили: вызвать помощь можно не только по телефону, но и через специальное мобильное приложение. У него есть целый ряд преимуществ. Если человек оказался в заложниках, попал в опасную ситуацию или просто не может говорить – на помощь придёт функция видеозвонка. Оперативники увидят, что человеку нужна помощь, определят его локацию и незамедлительно отправят ближайший наряд.

Ещё одна полезная опция – помощь тем, кто заблудился. Сотрудники полиции по геолокации смогут определить, где находится обратившийся, и подскажут, как выбраться из "топографической западни".

Фото: Альбина Халел