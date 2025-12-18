Глава Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в целях укрепления материально-технической базы службы экстренной медицинской помощи передал областному подразделению скорой помощи 32 новых автомобиля скорой медицинской помощи марки Hyundai Staria, приобретённых за счёт средств местного бюджета, передаёт BAQ.KZ.

Новые автомобили 2025 года выпуска полностью адаптированы для оказания первичной и экстренной медицинской помощи. Каждая санитарная машина оснащена дефибриллятором, аспиратором, аппаратом искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), реанимационным рюкзаком, 15-литровым кислородным баллоном и медицинскими каталками. Это позволит бригадам скорой помощи своевременно и качественно оказывать помощь пациентам в экстренных ситуациях.

Глава региона в своём выступлении отметил, что развитие сферы здравоохранения, особенно повышение доступности и качества экстренной медицинской помощи, является одним из важных приоритетов для региона.

"Жизнь и здоровье населения — главная ценность. В соответствии с поручением Главы государства в регионе на системной основе продолжается обновление медицинской инфраструктуры. Уверен, что новые автомобили активизируют работу службы скорой помощи и повысят качество медицинской помощи, оказываемой населению", — сказал Нурдаулет Килыбай.

Также в ходе мероприятия аким области осмотрел недавно построенное здание станции скорой медицинской помощи.