Грубость при общении с гражданами, использование служебных ресурсов в личных целях, сокрытие информации, незаконные подарки и другие нарушения могут стать основанием для дисциплинарного разбирательства. При этом наказание зависит от тяжести проступка, его последствий и степени вины сотрудника. Корреспондент BAQ.KZ разобрался, какие правила должны соблюдать государственные служащие и за что им грозит взыскание.

С 1 июля 2026 года в Казахстане действует новый Закон «О государственной службе Республики Казахстан». Требования к поведению сотрудников также закреплены в Этическом кодексе государственных служащих.

Государственные служащие обязаны соблюдать принципы добросовестности, честности, справедливости, открытости, вежливости и клиентоориентированности.

При общении с гражданами они не должны допускать грубость, унижение достоинства, бестактность и волокиту. Запрещено распространять недостоверную информацию, давать неправомерные обещания и использовать должностное положение для решения личных вопросов.

Служебные автомобили, помещения, техника, информационные системы и другое государственное имущество разрешается использовать только по назначению.

При публичных выступлениях госслужащие должны сохранять корректность, не разглашать закрытую служебную информацию и не выступать от имени государственного органа без соответствующих полномочий.

Правила действуют и вне работы

Во внеслужебное время госслужащий не должен подчеркивать свое должностное положение и использовать его для получения услуг или преимуществ.

Некоторые поступки вне работы признаются проступками, дискредитирующими государственную службу. К ним относятся немедицинское употребление наркотических и психотропных веществ, а также управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. За это предусмотрено увольнение.

После вступления в должность госслужащий также обязан самостоятельно ограничить себя от участия в азартных играх и пари.

Бизнес и дополнительный заработок

Государственным служащим запрещено заниматься предпринимательством и участвовать в управлении организациями, кроме установленных законом случаев.

Они также не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью. Исключение предусмотрено для преподавательской, научной и творческой работы, а также воинской службы в резерве.

Запрещается использовать служебные полномочия и государственные ресурсы в личных интересах, представлять третьих лиц в своем госоргане и оказывать незаконное покровительство бизнесу.

Что считается дисциплинарным проступком

Дисциплинарным проступком считается виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, превышение полномочий, нарушение служебной дисциплины или этики, а также непринятие мер по устранению выявленных нарушений.

Закон предусматривает восемь видов взысканий:

замечание;

выговор;

строгий выговор;

предупреждение о неполном служебном соответствии;

понижение должностного уровня;

понижение в государственной должности;

признание избранного госслужащего не соответствующим должности;

увольнение.

при выборе взыскания учитываются характер проступка, его последствия, степень вины и прежнее поведение сотрудника.

За что могут понизить или уволить

К дискредитирующим проступкам относятся необоснованный отказ предоставить предусмотренную законом информацию, намеренное затягивание ответа, передача недостоверных или неполных сведений и требование лишних документов.

Ответственность предусмотрена и за использование закрытой информации в личных интересах, вмешательство в работу других органов, протекционизм, семейственность, предоставление незаконных преимуществ отдельным гражданам или организациям.

За такие нарушения госслужащего могут понизить в должности, предупредить о неполном служебном соответствии или уволить. Повторный аналогичный проступок в течение года может привести к увольнению.

Какие подарки запрещены

Госслужащим запрещено принимать деньги, услуги и другие вознаграждения за исполнение своих полномочий. Нельзя получать подарки от подчиненных или зависимых по службе лиц за покровительство и попустительство.

Также запрещены оплаченные гражданами или организациями туристические, лечебные и другие поездки, кроме предусмотренных законом исключений. За незаконное вознаграждение или подарок может последовать увольнение.

Если подарок поступил без ведома госслужащего, его необходимо передать государству в установленный срок. Ограничения распространяются и на членов его семьи, если подарок или услуга связаны со служебной деятельностью чиновника.

Как проходит разбирательство

У госслужащего сначала запрашивают письменное объяснение. Если он не согласен с обвинением либо рассматривается вопрос о строгом взыскании, проводится служебное расследование.

Сотрудник имеет право ознакомиться с материалами, предоставить документы и объяснения, участвовать в разбирательстве и обжаловать принятое решение.

Таким образом, не каждое нарушение заканчивается увольнением. Однако за незаконное вознаграждение, использование должности в личных интересах, наркотики и управление автомобилем в нетрезвом состоянии закон предусматривает наиболее жесткие последствия.