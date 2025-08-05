Служебная собака раскрыла тайник с марихуаной в Жамбылской области
Наркотики были спрятаны в автомобиле.
Вчера, 22:53
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Вчера, 22:53Вчера, 22:53
160Фото: Polisia.kz
В Жамбылской области сотрудники полиции пресекли попытку перевозки крупной партии наркотиков, передает BAQ.KZс о ссылкой на Polisia.kz. Инцидент произошёл на трассе Аса – Тараз. Наряд полиции остановил автомобиль Volkswagen Passat под управлением 33-летнего жителя Сарысуского района. В ходе досмотра к проверке подключили служебную собаку по кличке Сэм, специально обученную поиску наркотиков. Пёс среагировал, и в машине был найден свёрток с марихуаной.
Внутри находилось более 3 килограммов марихуаны.
По предварительным данным, перед этим мужчина забрал свертки из заранее подготовленного тайника. Задержанный признал свою вину, – говорится в сообщении.
В отношении задержанного начато досудебное расследование.
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