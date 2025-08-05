В Жамбылской области сотрудники полиции пресекли попытку перевозки крупной партии наркотиков, передает BAQ.KZс о ссылкой на Polisia.kz. Инцидент произошёл на трассе Аса – Тараз. Наряд полиции остановил автомобиль Volkswagen Passat под управлением 33-летнего жителя Сарысуского района. В ходе досмотра к проверке подключили служебную собаку по кличке Сэм, специально обученную поиску наркотиков. Пёс среагировал, и в машине был найден свёрток с марихуаной.

Внутри находилось более 3 килограммов марихуаны.

По предварительным данным, перед этим мужчина забрал свертки из заранее подготовленного тайника. Задержанный признал свою вину, – говорится в сообщении.

В отношении задержанного начато досудебное расследование.