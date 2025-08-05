  • 6 Августа, 00:15

Служебная собака раскрыла тайник с марихуаной в Жамбылской области

Наркотики были спрятаны в автомобиле.

Вчера, 22:53
АВТОР
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Polisia.kz Вчера, 22:53
Вчера, 22:53
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Фото: Polisia.kz

В Жамбылской области сотрудники полиции пресекли попытку перевозки крупной партии наркотиков, передает BAQ.KZс о ссылкой на Polisia.kz. Инцидент произошёл на трассе Аса – Тараз. Наряд полиции остановил автомобиль Volkswagen Passat под управлением 33-летнего жителя Сарысуского района. В ходе досмотра к проверке подключили служебную собаку по кличке Сэм, специально обученную поиску наркотиков. Пёс среагировал, и в машине был найден свёрток с марихуаной.

Внутри находилось более 3 килограммов марихуаны.

По предварительным данным, перед этим мужчина забрал свертки из заранее подготовленного тайника. Задержанный признал свою вину, – говорится в сообщении.

В отношении задержанного начато досудебное расследование.

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