Служебного пса, раскрывшего 160 преступлений, проводили на пенсию в области Абай

В области Абай на заслуженный отдых проводили служебную собаку по кличке Джон, долгие годы работавшую в Центре кинологической службы Департамента полиции.

Как сообщили в полиции, за 8 лет и 7 месяцев службы пёс помог раскрыть 160 преступлений и участвовал в поиске 51 пропавшего без вести человека.

Джон вместе со своим напарником — старшиной полиции Олжасом Турсынхановым — неоднократно выезжал на поисковые и оперативные мероприятия, проходя по следу многие километры.

В ведомстве отметили, что для сотрудников кинологической службы Джон стал не просто служебной собакой, а полноценным членом команды, который неоднократно демонстрировал высокий профессионализм и отличное чутьё во время работы.