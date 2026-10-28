Служебные автобусы и усиленная охрана: как в Астане готовятся к Посланию Президента
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Утро 28 октября в столичном районе Нурсаи началось с необычного оживления. У здания Курултая собираются депутаты, журналисты готовят камеры и записывают первые интервью, а сотрудники полиции проверяют прибывающих. Уже в 11:00 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу страны. Корреспондент BAQ.KZ побывала на месте и запечатлела, что происходит за кулисами одного из главных политических событий года.
Депутаты прибывают, парковки заполнены: что происходит возле Нурсаи
Еще до начала заседания на прилегающих к зданию улицах заметно оживление. Депутаты Курултая прибывают группами, некоторые – на служебных микроавтобусах. Найти свободное парковочное место непросто: вдоль дорог практически все занято автомобилями.
В районе действуют усиленные меры безопасности. На прилегающей территории дежурят сотрудники охраны и полиции.
Впрочем, политическая жизнь начинается еще до входа в здание. На улице журналисты уже берут интервью у депутатов, интересуются их ожиданиями от предстоящего Послания и готовят первые материалы.
Проверка на входе: как организована безопасность в Курултае
Внутри гостей встречают сотрудники полиции. Прежде чем попасть в здание, необходимо пройти проверку безопасности: личные вещи досматривают, посетители проходят через специальное оборудование.
За пунктом досмотра – совсем другая атмосфера. В коридорах журналисты обсуждают предстоящее выступление, операторы расставляют штативы и готовят камеры, а корреспонденты проверяют технику и последние записи.
Представителей СМИ собралось настолько много, что для них организовали сразу два зала. Одни журналисты уже заняли места за столами с ноутбуками, другие продолжают готовиться к работе.
Два зала для прессы и кофе перед Посланием: атмосфера внутри Курултая
Отдельная жизнь кипит возле площадок для интервью. Здесь заранее устанавливают камеры, проверяют оборудование и выбирают наиболее удобные позиции для съемки. Некоторые операторы пока ожидают начала активной работы.
Есть и более привычные для любого рабочего утра моменты. В буфете можно встретить депутатов, сотрудников здания и представителей СМИ. До начала заседания все стараются успеть выпить кофе, перекусить и обменяться последними новостями.
Пока в залах идет подготовка, на улице продолжают прибывать участники заседания, а журналисты ловят возможность задать вопросы депутатам еще до официального выступления.
До начала Послания остается совсем немного времени. Впереди – выступление Главы государства, обсуждение обозначенных им задач и насыщенный рабочий день для журналистов.
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