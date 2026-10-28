Служебные автобусы и усиленная охрана: как в Астане готовятся к Посланию Президента

Утро 28 октября в столичном районе Нурсаи началось с необычного оживления. У здания Курултая собираются депутаты, журналисты готовят камеры и записывают первые интервью, а сотрудники полиции проверяют прибывающих. Уже в 11:00 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу страны. Корреспондент BAQ.KZ побывала на месте и запечатлела, что происходит за кулисами одного из главных политических событий года.

Депутаты прибывают, парковки заполнены: что происходит возле Нурсаи

Утро в Астане. Вид на Акорду со стороны административного центра столицы.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Еще до начала заседания на прилегающих к зданию улицах заметно оживление. Депутаты Курултая прибывают группами, некоторые – на служебных микроавтобусах. Найти свободное парковочное место непросто: вдоль дорог практически все занято автомобилями.

Служебные микроавтобусы и автомобили, на которых прибывают депутаты Курултая.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

В районе действуют усиленные меры безопасности. На прилегающей территории дежурят сотрудники охраны и полиции.

Сотрудники службы безопасности возле здания.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Впрочем, политическая жизнь начинается еще до входа в здание. На улице журналисты уже берут интервью у депутатов, интересуются их ожиданиями от предстоящего Послания и готовят первые материалы.

Журнаслисты записывают интервью.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Здание Курултая готовится к важному политическому событию.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Проверка на входе: как организована безопасность в Курултае

Внутри гостей встречают сотрудники полиции. Прежде чем попасть в здание, необходимо пройти проверку безопасности: личные вещи досматривают, посетители проходят через специальное оборудование.

На входе в здание организован досмотр посетителей.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

За пунктом досмотра – совсем другая атмосфера. В коридорах журналисты обсуждают предстоящее выступление, операторы расставляют штативы и готовят камеры, а корреспонденты проверяют технику и последние записи.

Журналисты готовятся к освещению ежегодного Послания Президента.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Журналисты готовятся к освещению ежегодного Послания Президента.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Представителей СМИ собралось настолько много, что для них организовали сразу два зала. Одни журналисты уже заняли места за столами с ноутбуками, другие продолжают готовиться к работе.

Два зала для прессы и кофе перед Посланием: атмосфера внутри Курултая

Съемочные группы готовятся к предстоящему заседанию.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Операторы ожидают начала работы.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Отдельная жизнь кипит возле площадок для интервью. Здесь заранее устанавливают камеры, проверяют оборудование и выбирают наиболее удобные позиции для съемки. Некоторые операторы пока ожидают начала активной работы.

В буфете перед заседанием: время для кофе и коротких разговоров.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Есть и более привычные для любого рабочего утра моменты. В буфете можно встретить депутатов, сотрудников здания и представителей СМИ. До начала заседания все стараются успеть выпить кофе, перекусить и обменяться последними новостями.

Пока в залах идет подготовка, на улице продолжают прибывать участники заседания, а журналисты ловят возможность задать вопросы депутатам еще до официального выступления.

До начала Послания остается совсем немного времени. Впереди – выступление Главы государства, обсуждение обозначенных им задач и насыщенный рабочий день для журналистов.