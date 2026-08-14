Служебных собак КНБ снова продают: цена начинается с 935 тенге

В Казахстане снова выставили на торги собак, которые служили в Пограничной службе КНБ. Самая низкая стартовая цена — всего 935 тенге. Один из лотов — 10-летний немецкий овчарка Матео из Павлодарской области. Раньше он находился на балансе местного департамента Пограничной службы КНБ. Теперь его продают на аукционе с понижением цены, а стартовая стоимость составляет 935 тенге.

Ещё шесть служебных собак выставили на торги в Жамбылской области. Это немецкие и восточно-европейские овчарки Майк, Майло, Миг, Мэл, Мансур и Маис. За всех шестерых указана начальная стоимость чуть больше 11 тысяч тенге. Их будут продавать на торгах с повышением цены. Аукционы состоятся 18 августа.

Подобные торги проходят в Казахстане не впервые. В феврале бывших служебных собак также выставляли на продажу по цене около 900 тенге. После завершения службы животных нельзя просто бесплатно передать кинологам. Пока собаки числятся на балансе ведомства, они юридически считаются государственным имуществом. Обычно на торги выставляют собак в возрасте 9–10 лет, которые уже не могут продолжать службу. Перед продажей животных официально оценивают, поэтому стартовая цена может составлять всего несколько сотен или тысяч тенге.