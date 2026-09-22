«Служить взаимопониманию»: Токаев высказался о роли языка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Международной организации по русскому языку Наталью Бочарову, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

На встрече Глава государства подчеркнул важность становления Международной организации по русскому языку как современной, авторитетной и эффективно работающей структуры. По его словам, ее деятельность должна быть направлена прежде всего на укрепление гуманитарных связей.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах образования, науки и культуры. Президент отметил, что при реализации совместных проектов необходимо учитывать интересы всех государств – участников организации.

«Язык должен объединять людей, служить взаимопониманию, а не становиться предметом политизации», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Наталья Бочарова поблагодарила Президента Казахстана за поддержку деятельности организации и рассказала о планах по ее дальнейшему развитию.

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