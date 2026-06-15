Смарт-очки не помогли: почти 500 человек поймали на нарушениях во время ЕНТ

В Казахстане подвели промежуточные итоги основного ЕНТ-2026. С начала кампании, стартовавшей 10 мая, абитуриенты прошли тестирование уже около 236 тысяч раз. Пока одни выпускники демонстрируют рекордные результаты, другие лишаются шансов на поступление из-за попыток обмануть систему.

Главным достижением первых недель экзамена стал результат выпускника из Павлодарской области Әсета Альтаира, который набрал максимальные 140 баллов. Это пока единственный абсолютный результат на ЕНТ-2026. По данным Национального центра тестирования, пороговый балл преодолели 67% участников. Средний результат по пяти предметам составил 64 балла.

Большинство абитуриентов — 72% — сдавали тестирование на казахском языке, еще 28% выбрали русский язык. На английском языке ЕНТ сдавали 408 раз. В тестировании также приняли участие 668 абитуриентов с особыми образовательными потребностями. Для них были созданы специальные условия. Тем временем сотни выпускников попытались получить преимущество нечестным путем. За пять недель на нарушениях поймали 474 человека. Из них 298 абитуриентов не были допущены в аудитории после того, как у них обнаружили смартфоны, шпаргалки, микронаушники и смарт-очки.

Еще 176 человек удалили непосредственно во время экзамена, а их результаты аннулировали. В Национальном центре тестирования напомнили, что проверки на этом не заканчиваются. Записи с камер видеонаблюдения будут анализироваться до 31 октября. Если факты использования запрещенных предметов выявят позднее, результаты ЕНТ также будут аннулированы, даже если абитуриент уже успеет получить образовательный грант.

Всего на ЕНТ-2026 зарегистрировались около 240 тысяч человек. С учетом возможности двух попыток система приняла более 446 тысяч заявлений. Основной этап тестирования продолжается.