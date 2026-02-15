На рынке мобильных устройств ожидается тренд на увеличенные экраны, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Android Authority.

Издание ссылается на известного инсайдера под ником Digital Chat Station, который заявил, что несколько производителей уже разрабатывают смартфоны с диагональю дисплея 7 дюймов и более. При этом такие устройства будут отличаться широким соотношением сторон, что создаёт эффект «мини-планшета» в компактном корпусе.

По мнению эксперта, этот размер постепенно станет новым стандартом для премиальных и флагманских моделей. Сейчас большинство смартфонов на рынке имеют экраны от 6,5 до 6,9 дюймов, а компактные варианты оснащаются дисплеями 6,1–6,3 дюйма. Авторы Android Authority отмечают: «Немного разочаровывает, что компании не работают над действительно маленькими телефонами с экранами меньше шести дюймов».

Ранее в МТС сообщили, что россияне проявляют повышенный интерес к старым моделям Apple, включая iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 4s и iPhone 4, что демонстрирует устойчивый спрос на компактные устройства прошлого поколения.