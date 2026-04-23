Смартфоны вернули в армию: но с ограничениями по времени

Заместитель министра обороны РК Аскар Мустабеков на брифинге в Сенате прокомментировал снятие запрета на использование смартфонов для солдат срочной службы, передает BAQ.KZ.

«Соответствующий приказ министра обороны уже есть. Использование смартфонов разрешено за пределами режимных объектов Вооружённых сил. Это разрешение распространяется на всех солдат срочной службы», — сказал вице-министр на брифинге в Сенате.

По его словам, пользоваться смартфонами разрешено во всех видах войск и подразделениях.

При этом родители не смогут связываться с сыновьями по смартфону в любое время, поскольку для этого установлен специальный график. Как пояснил Аскар Мустабеков, солдат не всегда может ответить на звонок, так как в этот момент он может находиться на стрельбах, учениях или выполнять другие задачи.

Конкретное время, когда солдаты смогут пользоваться телефонами, будет определять командир воинской части. Эта информация будет доводиться заранее.