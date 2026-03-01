Недавний эскалационный конфликт между США, Израилем и Ираном вызвал беспокойство в регионе. В этих условиях эксперты анализируют, как события вокруг Ирана могут повлиять на соседние страны, включая Казахстан, который недавно усилил сотрудничество с США и вошел в Совет мира Трампа. Корреспондент BAQ.KZ обсудил ситуацию с политологом Газизом Абишевым, чтобы понять возможные угрозы и новые возможности для нашей страны.

Сначала эксперт оценил непосредственные риски для Казахстана. Он подчеркнул, что военные действия затрагивают прежде всего руководство Ирана, а не всю страну.

«Я не вижу на самом деле каких-то особенных рисков, потому что это ведь была не война непосредственно со всей страной. Это была война против руководящей верхушки с целью свержения режима и нейтрализации недружелюбного стратегического курса руководства Ирана. Поэтому, к примеру, вряд ли из Ирана побегут беженцы на север в случае смены власти», – отмечает Газиз Абишев.

Затем Газиз Абишев обратил внимание на долгосрочные перспективы, которые могут открыться для Казахстана. По его мнению, изменение политической ситуации в Иране способно создать новые экономические возможности.

«Если Иран выйдет из-под санкций и начнёт устойчивый экономический рост, у этой великой страны есть огромное количество возможностей стать региональным экономическим лидером, и это, безусловно, может стать для Казахстана "золотой жилой". Особенно это касается развития коридора "север-юг" к портам Персидского залива на берегу Ирана», – подчеркивает политолог.

Также политолог отдельно подчеркнул перспективы для торговли, отмечая, что даже при стабильной ситуации Казахстан может укрепить экономические связи. Эксперт обратил внимание, что Иран, как крупный потребитель, способен стать значимым рынком для казахстанских товаров. Это не только расширяет возможности экспорта, но и дает шанс на укрепление долгосрочных торговых отношений. При этом, по словам Абишева, отсутствие радикальных изменений в стране позволит сохранять спокойствие и минимизировать любые потенциальные экономические или политические риски для Казахстана.

«И сам Иран, как потребитель казахстанской продукции, в частности зерна, может стать очень хорошим рынком для сбыта нашей продукции. Это открывает дополнительные возможности для экспорта и укрепления торговых связей. При этом, если радикальных изменений не произойдет, Казахстан остаётся в безопасности», – отмечает он.

В заключение политолог отметил, что стратегическая удалённость и невовлечённость в конфликт дают нашей стране преимущество, но ситуацию все равно важно отслеживать.

По его словам, Казахстан находится вне зоны прямой угрозы, однако важно внимательно следить за развитием событий в регионе. Это позволит вовремя использовать открывающиеся экономические возможности, не упустив перспективу для торговли и укрепления позиции страны на международной арене.