Алматинка едва не лишилась зрения после смены цвета глаз

Жительница Алматы перенесла тяжелые осложнения после операции по изменению цвета глаз, которую она сделала за рубежом.

После вмешательства у пациентки развились серьезные проблемы – глаукома и помутнение роговицы. В результате она практически полностью потеряла зрение: один глаз перестал видеть, а вторым она могла различать только свет. Женщине была установлена инвалидность I группы.

В поисках помощи она обращалась в разные клиники Казахстана и за рубежом, однако восстановить зрение ей не брались.

Помочь пациентке удалось специалистам ЦГКБ Алматы под руководством офтальмолога Гульзат Абдраимовой.

По словам врачей, ситуация осложнялась крайне высоким внутриглазным давлением и риском тяжелого осложнения во время операции — экспульсивного кровотечения, которое могло привести к полной потере зрения.

Несмотря на высокие риски, врачи провели комбинированную операцию, которая длилась около двух часов. Пациентке выполнили вмешательство по снижению внутриглазного давления и трансплантацию роговицы.

В результате удалось стабилизировать состояние и восстановить зрение на глазу, который до операции различал только свет. Сейчас пациентка проходит дальнейшее лечение и реабилитацию.

Трансплантация роговицы считается одной из самых сложных операций в офтальмологии. В ЦГКБ Алматы такие вмешательства проводятся в рамках донорской программы. С начала года специалисты выполнили 12 подобных операций, дав пациентам шанс сохранить и вернуть зрение.