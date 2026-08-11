Смену льготной категории очередника выявили в Отбасы банке: Ибрагимова объяснила случай

В Отбасы банке прокомментировали выявленный случай, связанный с изменением категории гражданина, состоявшего в очереди на жилье. По словам председателя правления банка Ляззат Ибрагимовой, человек первоначально находился в одной из более льготных категорий, после чего его данные были изменены. Случай произошел еще до того, как Отбасы банк получил от акиматов сведения об очередниках, передает BAQ.KZ.

На брифинге после заседания Правительства журналисты попросили Ибрагимову прокомментировать информацию о выявленных случаях, когда сотрудники могли содействовать отдельным клиентам.

Глава банка отметила, что речь идет о конкретном случае, информация о котором отражена в отчетности организации.

«У нас в годовом отчете говорится о выявленных случаях, когда сотрудники клиентам оказывали содействие. В этом вопросе это был единичный случай», – сказала Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, для банка принципиально важно исключить возможность получения отдельными клиентами преимуществ перед другими участниками системы. Сегодня клиентская база Отбасы банка превышает 4 млн человек, кроме того, банк получил от акиматов огромный массив данных граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье.

«Кроме этого, государство нам передало огромную очередь из 645 тысяч человек. Наша главная задача – обеспечить равные возможности для всех клиентов», – подчеркнула она.

Комментируя непосредственно выявленный эпизод, Ибрагимова уточнила, что он связан с изменением категории очередника.

«Что касается конкретного случая, то это был, как я сказала, человек стоял в очереди в более льготной категории. Он поменял себе категорию на категорию семьи. Это, хочу отметить, происходило до того, как мы в августе 2025 года получили информацию», – сообщила председатель правления банка.

С мая 2025 года Отбасы банк получил статус национального института развития и начал централизованно вести учет нуждающихся в жилье. В августе того же года акиматы передали банку данные более чем о 642 тысячах очередников, после чего началась их поэтапная проверка и актуализация.

Инвентаризация выявила в ранее сформированных базах различные несоответствия. В частности, встречались повторные записи одного и того же человека, разные категории льгот на разные даты и случаи, когда сведения об очередниках не соответствовали их фактическому статусу.

По словам Ибрагимовой, эта ситуация показала необходимость полной цифровой фиксации всех действий с данными очередников.

«Для нас это стало большой задачей – при цифровизации все следы должны оставаться: кто, как вносил изменения», – отметила она.

Сейчас очередь на жилье ведется через единую информационную систему. При распределении учитываются дата постановки на учет и приоритетность категории, а сведения о гражданах проверяются через государственные базы данных.