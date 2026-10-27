Смерч разнес вагончики со строителями в Анталье: четверо погибли, обломки долетели до детсада

В турецкой Анталье мощный смерч разрушил два жилых контейнера, в которых находились строители. Четверо рабочих погибли, еще один получил травмы. Сила ветра была такой, что обломки конструкций улетели на сотни метров и повредили крышу детского сада, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Anadolu.

Трагедия произошла в районе Кепез, в квартале Февзи Чакмак, где велись строительные работы. Метеорологическая служба Турции ранее объявила желтый уровень погодной опасности из-за сильных дождей.

Смерч внезапно обрушился на стройплощадку, разрушив два контейнера, в которых жили рабочие. Порывы ветра отбросили находившихся внутри людей на несколько метров.

Двое строителей погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Пятый рабочий получил травмы, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Обломки разбросало на сотни метров

Губернатор Антальи Хулуси Шахин рассказал, что смерч возник неожиданно в горной местности и двигался с северо-запада на юго-восток.

По его словам, стихия прошла всего несколько сотен метров, но разрушила практически все на своем пути.

В одном из контейнеров находились четверо рабочих. Все они погибли. Мужчина из второго контейнера выжил.

Смерч повредил девять автомобилей, разрушил строительные конструкции и повалил башенный кран. Крупные обломки разлетелись на сотни метров. Некоторые из них попали на крышу расположенного поблизости детского сада Февзи Чакмак и повредили ее.

«Мы столкнулись с чрезвычайным природным явлением, когда крупные обломки и людей отбрасывало на десятки и сотни метров», - рассказал губернатор.

После рассвета спасатели повторно обследовали территорию. Других погибших и пострадавших не нашли.

Названы имена погибших

По информации местных властей, трое погибших были гражданами Сирии, один имел турецкое гражданство. Пострадавший рабочий тоже является гражданином Турции.

Погибшими оказались Айджан Кылынч, Мухаммед Эль Омар, Иса Эльневвах и Мухаммед Эль Зейн.

По факту трагедии начато расследование. Губернатор сообщил, что прокуратура допрашивает владельца строительного объекта, руководителя работ и других ответственных лиц.

Утром на месте происшествия продолжили работать полиция, пожарные и сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

Масштабы разрушений сняли с беспилотника. На кадрах видны разбросанные строительные материалы, металлические конструкции, поврежденный кран и разрушенные вагончики.

Соболезнования семьям погибших выразили председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш и вице-президент страны Джевдет Йылмаз.