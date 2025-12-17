Смерть фельдшера: два уголовных дела расследуют после падения кондиционера в Астане
Заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов прокомментировал ход расследования по факту падения кондиционера, в результате которого погибла фельдшер. Заявление он сделал в кулуарах Мажилиса Парламента РК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам представителей МВД, первое уголовное дело расследуется по факту недоброкачественного строительства. Второе – по оказанию услуг, которые поставили под угрозу жизнь и здоровье людей.
"В данном случае погибла фельдшер. В настоящее время в производстве экспертов Министерства юстиции находится ряд судебных экспертиз по этому уголовному делу, ожидаются их результаты", – сообщили в ведомстве.
Параллельно акимат Астаны совместно с профильным министерством проводит специальное расследование по факту произошедшего. В МВД отметили, что в ближайшее время ожидается получение соответствующего акта расследования, после чего общественности будет предоставлена дополнительная информация.
Также был прокомментирован вопрос о действиях спасателей во время инцидента.
"В настоящее время правовая оценка действиям спасателей не давалась, поскольку они действовали в строгом соответствии со своими приказами и нормативно-правовыми актами", – подчеркнули в министерстве.
Ход расследования находится на контроле, все обстоятельства происшествия будут установлены по итогам следственных и экспертных мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Астане скончалась 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан, получившая тяжёлые травмы во время оказания помощи пострадавшим при обрушении части наружной облицовки жилого комплекса.
