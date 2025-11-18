В Астане скончалась фельдшер, пострадавшая при обрушении облицовки дома
В Астане скончалась 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан, получившая тяжёлые травмы во время оказания помощи пострадавшим при обрушении части наружной облицовки жилого комплекса. Информацию о её смерти подтвердила руководитель столичного Управления здравоохранения Алия Рустемова, передаёт BAQ.KZ.
По словам Рустемовой, молодая фельдшер оказалась под обломками, когда пыталась помочь людям, попавшим в зону происшествия. Улдану в критическом состоянии доставили в больницу, где врачи боролись за её жизнь в течение десяти дней. Однако, как отметила глава УЗ, травмы оказались несовместимыми с жизнью.
"Это невосполнимая утрата для всей нашей медицинской семьи… Она была предана своему делу, смелой, отзывчивой — настоящим профессионалом, который до последнего момента оставался на своём посту, помогая людям", — написала Алия Рустемова, выразив глубокие соболезнования родным и близким фельдшера.
В Управлении здравоохранения подчеркнули, что гибель молодой сотрудницы стала трагедией для всего медицинского сообщества.
Напомним, 8 ноября в Астане произошло обрушение наружной кирпичной облицовки с фасада жилого дома. На месте пострадала фельдшер, на нее упал кондиционер. Пострадавшей провели трепанацию черепа.
