Председатель Комитета международной информации – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о том, что Наталья Донцова, мать супруга умершей казахстанки в Германии Айгуль Сайлыбаевой признана обвиняемой в ее убийстве, передаёт BAQ.KZ.

"Согласно информации Министерства иностранных дел Германии, решением суда города Дармштадт, Наталья Донцова, она является матерью супруга погибшей, признана обвиняемой в убийстве. Полицией выдан ордер на немецкий и европейский арест. На данный момент нахождение Донцовой неизвестно, и она находится в целом в международном розыске", - сообщил Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

Он подчеркнул, что при поддержке казахстанского посольства в Германии материалы по этому делу были переданы родным и адвокату погибшей. В интересах следствия и целях недопущения разглашения данных, подробности не разглашаются.

Ранее сообщалось, что женщина с мужем проживали в Германии, у них есть совместная двухлетняя дочь. По словам брата пропавшей, она подвергалась насилию со стороны мужа и свекрови.