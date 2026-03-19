В Атырауской области управление здравоохранения выступило с официальным комментарием по факту смерти шестимесячного ребёнка, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, 28 февраля бригада скорой помощи выехала в посёлок Тасшагыл по вызову к ребёнку с жалобами на одышку, высокую температуру и отказ от грудного вскармливания. Пациент был госпитализирован в районную больницу, где ему незамедлительно начали оказывать медицинскую помощь.

После консилиума с участием профильных специалистов было принято решение о срочной транспортировке ребёнка в областную детскую больницу.

Как уточнили в управлении, из-за ночного времени использование санитарной авиации оказалось невозможным, поэтому было принято решение о перевозке наземным транспортом. Дорога заняла около пяти часов. В пути ребёнка сопровождали врач-анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра, проводилась оксигенотерапия.

1 марта в 05:15 ребёнок поступил в приёмное отделение областной детской больницы без признаков жизни. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, была констатирована биологическая смерть.

В настоящее время назначена медицинская экспертиза. В ведомстве подчеркнули, что все случаи смерти детей до одного года подлежат обязательной судебно-медицинской экспертизе.

В управлении здравоохранения заявили, что держат ситуацию на контроле и обеспечат прозрачность проверки.