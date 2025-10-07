Информация о гибели 61-летнего жителя Аркалыка Тасболата Сакупова прямо во время операции потрясла всю Костанайскую область. Пожилой человек скончался в конце сентября, несмотря, на то, что хирургическое вмешательство проводил опытный костанайский врач, а саму операцию изначально оценивали, как несложную. Дети погибшего утверждают, что их отец погиб из-за халатности врача: операцию он якобы проводил в состоянии алкогольного опьянения. Родственники даже распространили видео, на котором нейрохирург предположительно после операции говорит очень медленно и ведет себя странно. Полицейские доставили его в медвытрезвитель, где освидетельствование показало наличие алкоголя в крови 3,6 промилле. Это говорит о высокой степени опьянения, сообщила корреспонденту BAQ.kz дочь погибшего Асель Оспанова.

По словам Асель, которая живет в Костанае, ее отец Тасболат Сакупов проживал в Аркалыке, там же живет и ее младший брат Батырлан Молдагалиев. Он и стал главным свидетелем всех происходящих событий в Аркалыкской региональной больнице, где оперировали его отца. И записал видео с костанайским врачом, которое уже облетело все соцсети.

"Папа пожаловался на головные боли и пояснил, что пару недель назад он упал на работе и ударился. Так как, он долгое время живет с повышенным давлением, стоит на учете и пьет таблетки, мы вызывали "скорую помощь". Последние дни давление у него повышалось до 190-200. Ему назначили системы, после которых ему стало чуть полегче", - рассказала дочь Асель Оспанова.

Но дети на этом не успокоились и сделали компьютерную томографию головы, которая показала, что у отца небольшая гематома. Ее можно прооперировать, операция несложная, заверили врачи. Изначально ее должны были проводить врачи из Аркалыка.

"Но так как мы не особо доверяем местным врачам, сказали, что лучше отвезем его в Костанай, в частную клинику. Дополнительно сделаем МРТ головы и потом примем решение. Врачи Аркалыкской больницы сказали, чтобы мы написали отказ от операции, что мы и сделали", - сообщила дочь погибшего.

Однако позже, аркалыкские врачи вновь обратились к детям пожилого человека и сказали, что его приедет оперировать врач из Костаная. Родственники начали наводить справки и выяснили, что это опытный нейрохирург с 20-летним стажем, да еще и заведующий нейрохирургическим отделением Костанайской областной больницы. Отзывы о враче были хорошие, поэтому они согласились подождать.

Со слов дочери, нейрохирург Евгений Ковалев приехал в Аркалык 26 сентября около 17.00. Осмотрел пациента и сказал готовить его к операции.

"Все это время с отцом в больнице был мой брат. По его словам, врач сразу показался ему каким-то уставшим, заторможенным даже. Когда назначили операцию, мы думали, она продлится 3-4 часа, но она длилась всего около 30 минут", - говорит Асель Оспанова.

По словам Асель, ее брат, который был в больнице, рассказал, что врачи сообщили ему, что отца отвезли в реанимацию. Он подумал, что операция прошла успешно, так как пациенты всегда восстанавливаются в реанимации. Но потом ему долго ничего не сообщали. Тогда брат зашел в ординаторскую и, по его словам, увидел Ковалева, который спал на диване. Он его разбудил, спросил, как отец, но тот махнул рукой, отвернулся и ничего не сообщил. Брат погибшего сам пошел в реанимацию и увидел отца, накрытого белой простыней. После этого только он понял, что отец умер.

"Как рассказал брат, анестезиолог и травматолог, которые тоже присутствовали на операции, сказали ему - нейрохирург был пьяным, когда оперировал, а сейчас убегает из больницы. Тогда брат побежал за ним, а позже остановил спецмашину, на которой он уезжал и записал видео, на котором видно, что он пьяный. И алкотест это подтвердил", - описала ситуацию Асель Оспанова.

По ее словам, на данный момент Ковалева отстранили от работы, начато досудебное расследование. Правда по какой статье не уточняется. Но родственники погибшего добиваются, что против врача возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РК - Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека. Срок наказания по этой статье УК РК - ограничение или лишение свободы сроком до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Дочь погибшего рассказала, что она до сих пор в шоке. Не только от того, что врач был пьян, а еще и от того, что он даже не вышел к брату и не сообщил, как прошла операция, что произошла клиническая смерть.

"Он даже в морге не извинился и не принес соболезнования! И сказал, что не считает себя виноватым, что провел операцию хорошо, а анестезиолог не смог реанимировать нашего отца", - утверждает дочь.

Но, по словам Асель Оспавновой, анестезиолог и травматолог Аркалыкской больницы уже дали показания, в которых сообщили, что нейрохирург был пьян во время операции. Ковалев в своих показаниях, со слов дочери, утверждает, что выпил два бокала вина уже после операции.

Из-за огромного резонанса, который получила эта трагическая ситуация благодаря видео с нейрохируругом в социальных сетях, представители управления здравоохранения Костанайской области провели брифинг. На нем выступили руководитель Костанайской областной станции скорой неотложной помощи Олег Мелешенко и председатель областного филиала отраслевого профессионального союза работников здравоохранения Senim Татьяна Булгацевич.

"Врач прибыл в Аркалык вечером 26 сентября с бригадой санитарной авиации. Операция была проведена с летальным исходом. Сейчас мы дожидаемся результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы выяснить причину смерти пациента", - сообщил на брифинге Мелешенко.

Он пояснил, что не может однозначно сказать, был ли врач пьян или трезв о время операции, но в операционную он зашел в составе бригады.

По словам Булгацевич, видео, которое распространилось в сети, снято не в операционной. И тоже добавила, что операцию проводят несколько человек, поэтому скрыть состояние хирурга было бы невозможно. В общем, версии родственников и официальных представителей облздрава на данный момент расходятся. В полиции сообщили, что проводится досудебное расследование.

Мы попытались еще раз связаться с руководителем Костанайской областной станции скорой неотложной помощи и председателем профсоюза, чтобы уточнить некоторые моменты, но они передали, что все рассказали на брифинге.

"По факту смерти пациента во время проведения операции в городе Аркалык полицией начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК не разглашается", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Отметим, что часть статья УК РК, по которой проводится досудебное расследование, в полиции пока не разглашают. Напомним также, что это не первый резонансный случай в Костанайской области, связанный с медицинскими работниками. Недавно дочь еще одного пожилого жителя Костаная распространила видео, на котором ее отца жестоко избивают сотрудники медвытрезвителя. Якобы за то, что он закурил в неположенном месте. Травмы оказались настолько серьезными, что после них мужчина попал в реанимацию, где ему пришлось удалить разорванную от ударов правую почку. В данном случае полиция сразу возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Скоро по этому делу в Костанае должен начаться судебный процесс.