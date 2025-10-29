Австралийские власти расследуют трагическую гибель 80-летней женщины, которую круизное судно Coral Adventurer случайно оставило на острове Лизард, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Тело пассажирки нашли на следующий день после остановки лайнера у острова в рамках маршрута вокруг Австралии.

Капитан корабля сообщил о пропаже лишь вечером, когда судно уже ушло в море. После возвращения к острову поисковая группа обнаружила женщину мёртвой. Полиция назвала её смерть "внезапной, но не вызывающей подозрений".

Австралийское управление безопасности на море выясняет, почему отсутствие пассажирки не заметили при посадке. Круизная компания Coral Expeditions принесла соболезнования семье погибшей и заявила, что полностью сотрудничает со следствием.