Министерство здравоохранения Казахстана начало внеплановую проверку по факту материнской смерти в Жамбылской области, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по региону, проверка проводится в отношении Жамбылского областного перинатального центра. Поводом для разбирательства стал трагический случай смерти Салтанат Нышанбай.

В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала на всех этапах оказания помощи.

По итогам контрольных мероприятий материалы направят в уполномоченные органы для принятия процессуального решения.

В Министерство здравоохранения РК подчеркнули приверженность принципам безопасности пациентов и нулевой терпимости к нарушениям медицинской этики.

О результатах проверки общественность пообещали проинформировать дополнительно.

Напомним, в Жамбылской области от сепсиса после кесарева сечения скончалась 30-летняя женщина, которая 22 дня находилась в коме. Ее родственники обратились с жалобой к Президенту, утверждая, что медицинская помощь была оказана с опозданием. Подробнее об этом читайте в нашем материале.