Смерть после визита к стоматологу: в Астане скончался 20-летний пациент

В Астане после посещения стоматологической клиники «Tem Dent» скончался 20-летний молодой человек. По факту произошедшего начато досудебное расследование, передает BAQ.KZ.

Информация о трагедии появилась в социальной сети Threads. По предварительным данным, инцидент произошёл вечером — между 21:00 и 21:30. Сообщается, что пациенту ввели медицинский препарат без проведения аллергопробы, после чего его состояние резко ухудшилось.

По словам родственников, у молодого человека начались судороги, однако ему повторно ввели препарат. Вскоре после этого он скончался. Также утверждается, что инъекцию мог делать практикант, а врач не обеспечил должного контроля за процессом.

Семья погибшего заявляет, что узнала о случившемся лишь спустя более двух часов. Родные также выражают недовольство ходом разбирательства и требуют объективного расследования.

В департаменте полиции Астаны подтвердили факт смерти и сообщили, что по данному делу проводится досудебное расследование. Назначен комплекс необходимых экспертиз и следственных действий, по итогам которых будет принято процессуальное решение.