В Китае после смерти шестилетней девочки, прошедшей экспериментальную генную терапию, уволили двух исследователей и наказали руководство больницы. Проверка выявила нарушения при оценке безопасности лечения и информировании семьи о рисках, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на South China Morning Post.

Речь идёт о больнице Синьхуа при Шанхайском университете Цзяотун. Ребёнок умер в марте 2025 года, а результаты расследования стали известны в ноябре 2026 года.

Выяснилось, что при подготовке и проведении исследования были допущены нарушения. В частности, возникли вопросы к оценке безопасности экспериментального лечения, прохождению этической экспертизы и тому, насколько полно участников предупреждали о возможных рисках.

Двух исследователей, фамилии которых указаны как Цю и Ян, уволили. Кроме того, их внесли в национальный чёрный список за нарушения научной этики. В течение пяти лет они не смогут участвовать в исследовательских проектах и претендовать на научные награды.

Наказания получили и пять руководящих сотрудников больницы. Среди принятых мер – понижение в должности и официальные предупреждения.

Во время проверки выяснилось, что семья погибшего ребёнка выделила на исследования 5,337 млн юаней — около 750 тысяч долларов. При этом учёные получали дополнительные выплаты и подарки.