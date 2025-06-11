В секторе Газа зафиксирован один из самых трагичных инцидентов последних недель: в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли более 70 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По их данным, огонь был открыт по толпе мирных жителей, собравшихся у гуманитарных центров США в поисках продовольствия. Среди погибших - 12-летний ребёнок. Количество раненых превышает 200 человек.

Местные власти утверждают, что удары пришлись по районам, где люди ожидали распределения помощи, несмотря на усиливающееся гуманитарное бедствие. Населению сектора Газа, по словам представителей ООН, грозит масштабный голод, а критически важные поставки продовольствия всё чаще становятся мишенью военных операций.

Официальный Тель-Авив пока не комментировал инцидент. Международные организации выражают обеспокоенность масштабами страданий среди гражданского населения и призывают к немедленному прекращению огня и обеспечению доступа гуманитарной помощи.