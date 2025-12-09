Смертельная авария унесла жизни 4 человек в Алматинской области
Возбуждено уголовное дело.
На 80-м километре автодороги Алматы – Кокпек – Көктал – Шонжы произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни четырёх человек, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в полиции, по факту аварии уже возбуждено уголовное дело.
По предварительной версии следствия, водитель автомобиля Audi A6 не справился с управлением, после чего автомобиль выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Nissan Cefiro, который двигался по своей полосе. Удар оказался столь сильным, что оба водителя и двое пассажиров погибли на месте, получив несовместимые с жизнью травмы.
Еще трое пассажиров, находившихся в автомобилях, были доставлены в медицинское учреждение с различными телесными повреждениями. Врачи продолжают бороться за их жизнь и здоровье.
Правоохранительные органы начали досудебное расследование, цель которого — установить все обстоятельства произошедшего, включая возможные нарушения со стороны участников движения и состояние транспортных средств. Руководство Департамента полиции взяло ход расследования под личный контроль, подчёркивая серьёзность и общественный резонанс трагедии.
