В Казахстане активно распространяется препарат для похудения "Молекула", который продаётся в соцсетях под видом безвредного БАДа. На деле он может содержать сибутрамин – психоактивное вещество, запрещённое Минздравом. Оно вызывает привыкание и кучу побочных эффектов. Корреспондент BAQ.KZ выяснил, что стоит за этим чудо-средством и чем может обернуться слепое доверие рекламе.

"Молекула" вне закона

В Минздраве рассказали, почему “Молекула” опасна.

Главный эксперт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Мира Ибраимова сообщила, что популярный препарат для снижения веса "Молекула" не имеет свидетельства о госрегистрации и не должен продаваться на территории Казахстана.

"БАД "Молекула" отсутствует в едином реестре свидетельств о государственной регистрации Евразийского экономического союза. Это значит, что он не имеет документов, подтверждающих соответствие, и, соответственно, не должен реализовываться", – пояснила эксперт.

По словам Ибраимовой, любые биологически активные добавки, которые поступают на рынок, должны проходить обязательную госрегистрацию и лабораторные испытания. Только после этого им разрешается продажа в аптеках и специализированных магазинах. Однако в случае с "Молекулой" всё иначе: препарат распространяется через TikTok, Instagram и маркетплейсы.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля проводит профилактический надзор: мониторит соцсети, выявляет аккаунты, распространяющие рекламу БАДов, и направляет информацию в Министерство культуры и информации для блокировки.

"За 9 месяцев 2025 года мониторингом охвачено 1922 рекламораспространителей. Из них 1882 интернет-ресурсов и 40 средств массовой информации. Мы выявили распространение рекламы в 406 профилях, которые реализуют БАД посредством онлайн-торговли по предварительному заказу без наличия свидетельств о госрегистрации. Мы направили 157 рекомендационных писем об удалении незаконной рекламы. На данный момент, по данным Минкульта, заблокированы 9 аккаунтов в Instagram", – уточнила эксперт.

После таких мер, как правило, продавцы меняют название продукта, например, вместо “Молекулы” теперь предлагают “Мету”. Но, по сути, это одно и то же средство.

Ибраимова отмечает, что контроль ведётся и офлайн: территориальные департаменты комитета проводят контрольные закупки, отбирают пробы добавок для лабораторных исследований.

Что нашли в "Молекуле"

Специалисты Минздрава обнаружили в составе препарата сибутрамин – лекарственное вещество, запрещённое для использования в БАДах.

"Сибутрамин – это фармацевтический препарат, ранее применявшийся как антидепрессант и средство для снижения веса. Но позже выяснилось, что он вызывает серьёзные побочные эффекты, включая сердечно-сосудистые нарушения. Поэтому он не должен присутствовать в биологически активных добавках", – подчеркнула Ибраимова.

По словам специалиста, в 2025 году комитет исследовал 138 проб биологически активных добавок, из которых 23 (или 16,7%) не соответствовали требованиям. Большинство нарушений связано с неправильной маркировкой, а часть – с несоответствием микробиологических показателей.

"Нарушение правил оборота БАД в Казахстане влечёт административную ответственность по статье 425 Кодекса об административных правонарушениях", – добавила эксперт.

Опасная зависимость

"Молекулу" продают и рекламируют вполне открыто. В Instagram мы нашли десятки страниц, где публикуются восторженные отзывы покупателей. "За две недели скинула 6 кг", – пишет одна из девушек. Другая утверждает, что похудела на 15 килограммов. Продавцы активно делятся роликами “до и после”, выкладывают прайс и инструкции по применению. В TikTok стройные девушки с идеально гладкой кожей и улыбкой демонстрируют "результаты" похудения под трендовые треки.

Мы запросили у продавцов сертификаты и документы. Один из них прислал файл с одноразовым просмотром. Документы действительно оказались, но с нюансом: продукция зарегистрирована не как биологически активная добавка, а как пищевая добавка. Это формально позволяет обходить более строгие требования к контролю и безопасности.

Продавцы уверяют, что "Молекула" состоит исключительно из натуральных компонентов, однако умалчивают о наличии в составе сибутрамина. При этом ознакомиться с инструкцией и полным перечнем ингредиентов ни до покупки, ни после невозможно.

Когда БАД становится ядом

30-летняя алматинка Гульмира (имя изменено) никогда не имела проблем с лишним весом. До аварии её жизнь была активной – горы, спорт, туризм. Всё изменилось после тяжёлого ДТП: пять операций, месяцы в больничной палате и почти 40 набранных килограммов.

"Я весила 57 килограммов, потом поправилась до 96 за полгода. Спортом заниматься нельзя: раздроблено плечо, разорвана ключица, повреждены позвонки. Тогда я узнала, что подруга принимает какой-то препарат для похудения. Это оказалась "Молекула", – вспоминает Гульмира.

Препарат она заказала через Instagram. Сертификатов и документов продавец не предоставила, уверяя, что это оригинал.

С первых дней начались побочные эффекты: сильная тошнота, боли в желудке, головокружение, бессонница и сильное сердцебиение. Давление опускалось до 90/60. Пропал аппетит. Несмотря на это, Гульмира продолжала пить таблетки на протяжении четырех месяцев.

"Я похудела с 96 до 66 килограммов. Казалось бы, всё прекрасно. Но я перестала есть, могла питаться один раз в день. Были сильные боли в желудке. Потом врачи сказали, что у меня гастрит и острый панкреатит. Начались гормональные сбои, депрессия, бессонные ночи. Я с трудом засыпала ночью. До 2-3 часов ночи не могла заснуть. Утром в 5.30-6 уже бодрая просыпалась. Мне хватало 2 часов на сон. Постоянно в голове крутились плохие мысли. Был сильный эмоциональный скачок. Я могла без причины заплакать. Бессонницей я мучаюсь по сей день. Я разучилась нормально засыпать", – рассказывает она.

Гульмира допускает мысль, что в "Молекуле" содержится наркотическое вещество.

"Мне кажется, что в "Молекуле" есть наркотик. Я каждое утро неосознанно тянулась, сонно, но тянулась к этой "Молекуле". Хотела еще выпить", – признаётся она.

Когда курс закончился, вес начал возвращаться. Девушка снова набрала до 92 килограммов и снова закупилась "Молекулой".

"Но я не решилась начать её снова принимать из-за состояния моего здоровья, из-за постоянной сухости во рту, из-за ритма сердца, который очень сильно бьётся. А у меня есть братик, которого я воспитываю одна. Поэтому я не стала рисковать", – говорит Гульмира.

Сейчас она весит 85 и худеет уже без таблеток, с помощью ходьбы и правильного питания.

"Теперь мне здоровье позволяет. Я делаю зарядку, прохожу по 10 тысяч шагов, ем всё, что хочу, три раза в день по 300 граммов. Так ушло 7 килограммов за два месяца. Медленно, но безопасно", – говорит она.

Реальные трагедии

В декабре 2023 года в Актау 30-летняя женщина едва не погибла после приёма препарата для похудения: её сердце остановилось на пять минут. По словам родителей, она принимала "Молекулу". Врачи пришли к выводу, что препарат содержит сибутрамин. Пациентку удалось спасти: её подключили к аппарату искусственного кровообращения и ИВЛ, через неделю работа сердца восстановилась.

Подобные истории множатся и в соцсетях. Пользовательница darenna предупреждает: "Девочки, не пейте эти таблетки, там есть сибутрамин, который запрещен. Этими таблетками вы только ухудшите свое физическое и ментальное здоровье, что точно не стоит этого желания "подходить под стандарты красоты общества". Большинству, думаю, тут не более 25 лет, так что это для вас ещё более опасно. Только здоровое питание и активность даст вам долгий и эффективный результат".

Alina Aliyeva делится своим опытом: "Пила день и ночь, скинула и снова набрала. Ужасная отдышка, хочется пить, нервозность, плохой сон".

Арушка вспоминает: "Кыздар, тоже как-то скинула за месяц 12 кг перед свадьбой подруги. Это было круто, но, курсын, минус здоровье. Не совершайте мою ошибку".

Ирина добавляет: "Господи, не надо портить себе здоровье, вы заодно портите себе организм и благодаря вашей таблетке вы можете умереть".

Как защитить себя

Мира Ибраимова настоятельно рекомендует казахстанцам покупать БАДы только в аптеках и требовать у продавцов свидетельство о госрегистрации.

"Проверить подлинность можно самостоятельно: на сайте Евразийского экономического союза есть единый реестр свидетельств о госрегистрации. Достаточно ввести номер документа или название препарата, и станет ясно, легален он или нет", – объяснила представитель Минздрава.

История с "Молекулой" – это не просто о желании быть стройной. Проблема глубже, чем кажется. Здесь и недостаток контроля, и лазейки в законодательстве, и бездействие площадок, где продолжают продавать опасные препараты, и безответственность блогеров, которые рекламируют лёгкий путь к идеальному телу, и доверчивость людей, которые выбирают этот путь. Всё это создаёт идеальные условия для “теневого” рынка БАДов.