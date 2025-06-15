Утро над живописной долиной Ихлара в турецкой Каппадокии обернулось трагедией, передает BAQ.KZ. Два воздушных шара с туристами на борту столкнулись при попытке приземления, сообщает агентство "Анадолу". В результате аварии погиб пилот одного из шаров, ещё 31 человек получил травмы.

Один из воздушных шаров перевозил 19 туристов из Индонезии, второй - 12 туристов из Индии. По словам губернатора провинции Невшехир Мехмета Али Кумбузоглу, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни вне опасности. Туристов доставили в ближайшие больницы для обследования.

Причины инцидента пока не уточняются. Известно, что оба шара взлетели из долины Ихлара - одного из самых популярных туристических маршрутов в регионе, и потерпели крушение при посадке. Вероятной причиной могли стать внезапные изменения погодных условий или ошибка при управлении на спуске, однако официальные выводы сделает комиссия по расследованию.

Полёты на воздушных шарах — визитная карточка Каппадокии. Тысячи туристов ежегодно приезжают в регион, чтобы с высоты птичьего полёта полюбоваться "волшебными дымоходами", древними скальными монастырями и уникальными ландшафтами, сформированными вулканической активностью и эрозией. Вся территория региона входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Авиаприключения над Каппадокией считаются относительно безопасными, однако нынешний инцидент стал напоминанием о том, что даже самое романтичное путешествие не застраховано от опасности. Власти Турции уже начали проверку всех операторов воздушных шаров в регионе.