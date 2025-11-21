Смертельная цепная авария в Алматинской области унесла жизни двух человек
Changan потерял управление на трассе.
Полиция зарегистрировала уголовное дело по факту серьёзного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 94-м километре автодороги "Алматы – Оскемен", передает BAQ.KZ.
Авария унесла жизни людей и привела к нескольким столкновениям, вызванным потерей управления одним из участников движения.
По предварительным данным, водитель автомобиля Changan не справился с управлением и врезался в прицеп грузовика, двигавшегося в попутном направлении. От удара легковой автомобиль отбросило на колесоотбойник, после чего в него столкнулся автомобиль Toyota Estima. От инерции Estima также ударилась о стоявший на обочине прицеп.
Сила удара оказалась настолько высокой, что двигатель автомобиля Changan был выброшен на встречную полосу, где в дальнейшем столкнулся с автомобилем Ford Focus, двигавшимся навстречу.
В результате аварии двое пассажиров Changan погибли на месте происшествия. Водитель этого автомобиля, а также водитель Toyota Estima с различными травмами были доставлены в больницу.
Правоохранительные органы проводят всестороннее и объективное расследование, устанавливая все обстоятельства и причины трагедии.
