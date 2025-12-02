Смертельное ДТП из-за лошади произошло на трассе Атырау–Уральск
Смертельное ДТП произошло 1 декабря около 18:40 на 29-м километре трассы Атырау-Уральск, передает BAQ.KZ со ссылкой на mgorod.kz.
По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, водитель Lada Priora сбил лошадь, после чего автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком MAN TGX.
От полученных травм на месте погибли 38-летний водитель легковушки и его 35-летний пассажир. Ещё двоих пассажиров в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Сейчас проводится сбор необходимых материалов.
"В этой связи призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, не выезжать на встречную полосу, не превышать скоростной режим и ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности окружающих", - отметили в ДП региона.
