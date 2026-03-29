В Восточно-Казахстанской области вынесен приговор по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб шестилетний ребенок, передает BAQ.KZ.

Как установили сотрудники полиции, 53-летний главный инженер дорожно-строительной компании не обеспечил должный уровень безопасности на участке трассы, где велись работы. Речь идет о насыпях грунта, оставленных прямо на проезжей части без установки предупреждающих знаков.

Трагедия произошла 31 октября 2025 года на 37-м километре автодороги Курчум – Калжыр – Аксуат. Автомобиль под управлением 37-летнего местного жителя столкнулся с препятствием. В результате его сын, 2019 года рождения, погиб на месте, а дочь 2017 года рождения получила травмы.

Расследование продолжалось около трех месяцев. В январе 2026 года дело было направлено в суд, а уже в марте вынесен приговор. Суд признал инженера виновным в нарушении правил безопасности на транспорте, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Подозреваемый был осведомлен об опасности насыпи грунта на проезжей части, однако не принял мер по установке предупреждающих дорожных знаков, — сообщили в ДП ВКО.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы, а также запрет на работу.